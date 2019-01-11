Трамп готов ввести чрезвычайное положение из-за стены с Мексикой

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Трамп угрожает построить стену с Мексикой без разрешения Конгресса

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть полное право объявить в стране чрезвычайное положение, и он "почти точно" это сделает, если ему не удастся договориться с Демократической партией о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Из-за этих разногласий в США с 22 декабря начался "шатдаун" - частично прекратило работу федеральное правительство.

Трамп также сообщил, что отменяет свою поездку на экономический форум в Давосе за бюджетного кризиса.

"Из-за неуступчивости демократов относительно безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум", - написал президент в Twitter.

Трамп утверждает, что Мексике придется заплатить за строительство стены на границе, но не напрямую.

"Совершенно очевидно, что я никогда не имел в виду, что Мексика выпишет нам чек", - заявил Трамп, отправляясь в поездку в Техас.

По его словам, Мексика заплатит путем пересмотра торговых соглашений с ней. В своих предвыборных выступлениях Трамп планировал "заставить Мексику заплатить за стену".

Ранее в четверг Трамп, отправляясь в Техас на границу с Мексикой, объявил, что может ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы добиться строительства стены на южной границе США.

"У меня есть полное право объявить чрезвычайное положение. Юристы дали мне такие рекомендации. Я пока не готов это сделать, но если придется, сделаю", - пообещал Трамп.

"Я еще не сделал это, но могу сделать. Если не получится (договориться с демократами), я, вероятно, так и сделаю. Я бы даже сказал, что несомненно сделаю это", - отметил он.

Аналитики утверждают, что такой шаг обеспечит политическое прикрытие для прекращения "шатдауна", одновременно позволив Трампу утверждать, что он сделал все возможное, чтобы выполнить одно из своих основных предвыборных обещаний.

Трамп добавил, что либо он одержит победу и достигнет компромисса с демократами, либо объявит чрезвычайное положение. Каким может быть компромисс, пока не ясно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп назвал разговор с высокопоставленными представителями Демпартии пустой тратой времени

Демократы отказались предусмотреть в бюджете 5,7 млрд долларов на стену с Мексикой, которую хочет построить Трамп.

Правительство не получило финансирование из-за того, что парламент отказывается принять новый бюджет, предусматривающий в том числе выделение средств на заградительный барьер вдоль границы. Трамп же заявил, что не подпишет вариант бюджета без этой статьи.

Почти самый долгий "шатдаун" в США

Нынешний "шатдаун" уже в субботу может стать самым длинным в истории США, побив рекорд 1995-1996 годов. Тогда частичное закрытие правительства длилось 21 день.

Этот "шатдаун" - третий за время президентства Трампа.

Копірайт зображення Mario Tama Image caption Трамп хочет, чтобы парламент выделил на строительство стены на границе с Мексикой 5,7 млрд долларов

Из-за "шатдауна" финансирование не имеют 25% госорганов, в частности, Министерство внутренней безопасности, Министерство торговли, МВД и Минфин. Закрылись национальные парки и музеи Смитсоновского института.

В неоплачиваемый отпуск ушли 350 тысяч госслужащих, еще 450 тысяч - работают без зарплаты.

В конце прошлой недели после нерезультативных переговоров с высокопоставленными представителями Демократической партии Трамп заявил, что готов к "шатдауну" на месяцы и годы, пока конгресс не одобрит финансирование стены. Демократы же ответили, что на стену не выделят ни цента.

По итогам промежуточных выборов, прошедших в ноябре, сейчас в Палате представителей большинство у демократов.

Сенат контролируют республиканцы, но без демократов Трамп не сможет набрать 60 голосов из 100 необходимых для принятия бюджета. У республиканцев там только 51 кресло.

На этой неделе Трамп выступил с телеобращением из Овального кабинета Белого дома - впервые за два года своего президентства.

Копірайт зображення AFP Image caption В телеобращении Дональд Трамп говорил о кризисной ситуации на границе с Мексикой

Он призвал демократов поддержать строительство стены на границе, чтобы остановить нелегальную миграцию, поток наркотиков и прекратить гуманитарный кризис.

Вчерашние переговоры президента с лидерами демократов продолжались 14 минут.

Он написал в Twitter, что ушел со встречи, поскольку это, по его мнению, "пустая трата времени".

"Я спросил, что произойдет через 30 дней, если я быстро открою все (правительство), поддержите вы безопасность на границе, которая включает стену или металлическое заграждение? Нэнси сказала "Нет", я ответил "бай-бай", больше ничего не сработает", - написал президент.

Сенаторы-демократы заявили, что будут блокировать рассмотрение любых законодательных инициатив, которые не связаны с принятием бюджета и прекращением "шатдауна".

Согласно опросу общественного мнения, не более половины (51%) американцев возлагают ответственность за "шатдаун" на Трампа.

При этом среди сторонников республиканцев 77% поддерживают требование президента выделить финансирование на строительство стены.

Поможет ли чрезвычайное положение?

Президент утверждает, что объявление чрезвычайного положения позволит ему направить военных на строительство стены. Разрешение конгресса ему в таком случае не нужно.

Копірайт зображення AFP Image caption Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер назвали слова Трампа об угрозе с южной стороны границы фейком

Однако даже некоторые республиканцы не поддерживают идею чрезвычайного положения.

В случае чрезвычайного положения строительство стены можно было бы профинансировать из средств Минобороны, однако объем и распределение средств по различным статьям определяет конгресс.

Таким образом, сенаторы и члены Палаты представителей могли бы принять меры в ответ на подобные действия президента.

Руководитель республиканцев в Сенате Джон Тьюн ранее в четверг выразил обеспокоенность по поводу возможности такого шага.

"Честно говоря, я не в восторге от того, чтобы идти этим путем. Я подозреваю, что его неизбежно оспорят в суде", - сказал Тьюн в интервью CNN.

С другой стороны, сенатор-демократ Джо Менчин сказал, что хотя провозгласить чрезвычайное положение будет "неправильно", это может быть "единственным выходом" президента из этого тупика.

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