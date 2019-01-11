В Германии скончался подозреваемый в сотрудничестве с нацистами Яков Палий

Копірайт зображення Reuters Image caption Фото Якова Палия с иммиграционной карточки США

В Германии в возрасте 95 лет скончался Яков Палий, которого обвиняли в сотрудничестве с нацистами и работе надзирателем в концлагере в годы Второй мировой войны, сообщают местные СМИ.

Подозреваемого депортировали из США в Германию летом 2018 года после многолетних судебных дебатов.

После 2003 года, когда по подозрению в сотрудничестве с нацистами в судебном порядке его лишили американского паспорта, Яков Палий был лицом без гражданства.

Сообщается, что он скончался в доме престарелых в Германии.

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До депортации Палий проживал в Нью-Йорке.

Германия годами отказывалась принять его, ведь Палий ни по национальности, ни по гражданству не был немцем.

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл тогда заявил, что решение многолетнего спора стало возможным благодаря новому немецкому правительству и "определяющем лидерству" президента США Дональда Трампа.

Кто такой Яков Палий и в чем его обвиняют?

Американские власти считают, что он был последним нацистским коллаборационистом, который жил в США.

Копірайт зображення REUTERS Image caption Когда выяснилось, что Яков Палий живет в нью-йоркском районе Квинс, его жители провели несколько акций протеста

Считают, что Яков Палий родился в 1923 году на территории тогдашней Польши, которая сейчас входит в состав Украины.

Также предполагают, что в 1943 году он попал в тренировочный лагерь СС "Травники", располагавшийся в оккупированной нацистами Польше.

Лагерь "Травники" сначала служил местом содержания советских беженцев и военнопленных.

Больше лагерь известен как тренировочный центр, в котором гражданские с оккупированных территорий проходили обучение, чтобы быть надзирателями в других лагерях - "Собибор", "Треблинка", "Белжеч". Тех, кто прошел подобную подготовку, называли травниками.

Самым известным из этих надзирателей стал Иван (Джон) Демьянюк, которого немецкий суд признал виновным в содействии гибели 28 тысяч человек в лагере "Собибор". Демьянюка также депортировали из США в 2009 году.

Согласно нацистскому плану "Рейнхард", в концлагерях на территории Польши должны были уничтожить более 2 млн евреев.

Позже в "Травниках" также создали концентрационный лагерь, где только за один день - 3 ноября 1943 года - убили 6 тысяч евреев.

В заявлении Белого дома о депортации Палия говорилось, что он был там вооруженным надзирателем и играл "несомненную роль" в убийствах евреев.

Сам Яков Палий отрицал сотрудничество с нацистами.

Копірайт зображення AFP Image caption Яков Палий (на фото 1957 года) опровергал свою причастность к преступлениям нацистов, хотя и признал, что работал охранником

Он прибыл в США в 1949 году и получил американское гражданство в 1957 году.

Хотя американский суд и признал его виновным в содействии издевательствам над заключенными, его не признали лично ответственным за убийства.

Решение о его депортации приняли в 2004 году после того, как судья пришел к выводу, что Яков Палий солгал в своей иммиграционной анкете.

В 2003 году Яков Палий рассказал New York Times, что никогда не был в самом лагере и согласился работать охранником только из-за опасений, что нацисты уничтожат его семью, если он откажется.

Проблемы с депортацией

США долгое время не могли депортировать Палия, поскольку Германия, Украина и Польша отказывались принять его.

У Палия никогда не было немецкого гражданства, а сам он родом из той части Польши, которая ныне принадлежит Украине.

Американский посол в Германии заявил, что это произошло с приходом к власти в Германии нового правительства, а также благодаря позиции президента США Дональда Трампа.

Тогда министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил изданию Frankfurter Allgemeine, что Германия имеет "моральный долг" смириться и "быть готовой рассматривать преступления нацистского режима".

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