В Германии скончался подозреваемый в сотрудничестве с нацистами Яков Палий
В Германии в возрасте 95 лет скончался Яков Палий, которого обвиняли в сотрудничестве с нацистами и работе надзирателем в концлагере в годы Второй мировой войны, сообщают местные СМИ.
Подозреваемого депортировали из США в Германию летом 2018 года после многолетних судебных дебатов.
После 2003 года, когда по подозрению в сотрудничестве с нацистами в судебном порядке его лишили американского паспорта, Яков Палий был лицом без гражданства.
Сообщается, что он скончался в доме престарелых в Германии.
США депортировали в Германию бывшего надзирателя концлагеря
Умер последний участник восстания в Варшавском гетто
Как британцы прятали от нацистов шедевры живописи
До депортации Палий проживал в Нью-Йорке.
Германия годами отказывалась принять его, ведь Палий ни по национальности, ни по гражданству не был немцем.
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл тогда заявил, что решение многолетнего спора стало возможным благодаря новому немецкому правительству и "определяющем лидерству" президента США Дональда Трампа.
Кто такой Яков Палий и в чем его обвиняют?
Американские власти считают, что он был последним нацистским коллаборационистом, который жил в США.
Считают, что Яков Палий родился в 1923 году на территории тогдашней Польши, которая сейчас входит в состав Украины.
Также предполагают, что в 1943 году он попал в тренировочный лагерь СС "Травники", располагавшийся в оккупированной нацистами Польше.
Лагерь "Травники" сначала служил местом содержания советских беженцев и военнопленных.
Больше лагерь известен как тренировочный центр, в котором гражданские с оккупированных территорий проходили обучение, чтобы быть надзирателями в других лагерях - "Собибор", "Треблинка", "Белжеч". Тех, кто прошел подобную подготовку, называли травниками.
Самым известным из этих надзирателей стал Иван (Джон) Демьянюк, которого немецкий суд признал виновным в содействии гибели 28 тысяч человек в лагере "Собибор". Демьянюка также депортировали из США в 2009 году.
Согласно нацистскому плану "Рейнхард", в концлагерях на территории Польши должны были уничтожить более 2 млн евреев.
Позже в "Травниках" также создали концентрационный лагерь, где только за один день - 3 ноября 1943 года - убили 6 тысяч евреев.
В заявлении Белого дома о депортации Палия говорилось, что он был там вооруженным надзирателем и играл "несомненную роль" в убийствах евреев.
Сам Яков Палий отрицал сотрудничество с нацистами.
Он прибыл в США в 1949 году и получил американское гражданство в 1957 году.
Хотя американский суд и признал его виновным в содействии издевательствам над заключенными, его не признали лично ответственным за убийства.
Решение о его депортации приняли в 2004 году после того, как судья пришел к выводу, что Яков Палий солгал в своей иммиграционной анкете.
В 2003 году Яков Палий рассказал New York Times, что никогда не был в самом лагере и согласился работать охранником только из-за опасений, что нацисты уничтожат его семью, если он откажется.
Проблемы с депортацией
США долгое время не могли депортировать Палия, поскольку Германия, Украина и Польша отказывались принять его.
У Палия никогда не было немецкого гражданства, а сам он родом из той части Польши, которая ныне принадлежит Украине.
Американский посол в Германии заявил, что это произошло с приходом к власти в Германии нового правительства, а также благодаря позиции президента США Дональда Трампа.
Тогда министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил изданию Frankfurter Allgemeine, что Германия имеет "моральный долг" смириться и "быть готовой рассматривать преступления нацистского режима".
Следите за нашими новостями в Telegram