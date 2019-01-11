Скандал вокруг Роналду: полиция хочет взять у футболиста образец ДНК

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Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на взятие образца ДНК у Криштиану Роналду. Правоохранители расследуют дело в отношении футболиста из-за обвинения в изнасиловании, которое против него выдвинула американка Кэтрин Майорга.

Сам Роналду неоднократно отрицал все обвинения против него.

По данным издания Wall Street Journal, запрос на получение образца ДНК власти США недавно направили итальянским правоохранителям, поскольку именно в Италии Роналду выступает за туринский "Ювентус".

Питер Кристиансен, адвокат 33-летнего португальца, говорит, что запрос о получении образца ДНК является вполне стандартной процедурой.

"Роналду всегда утверждал, что то, что случилось в Лас-Вегасе в 2009 году, произошло по взаимному согласию. И поэтому нет ничего удивительного, что найдут его ДНК - так же, как и то, что полиция в рамках расследования делает этот очень стандартный запрос", - заявил адвокат Роналду.

Обвинения против футболиста 34-летняя американка Кэтрин Майорга публично выдвинула в сентябре прошлого года. Уже в октябре полиция США заявила, что возобновляет расследование дела об изнасиловании: в 2009 году Майорга уже подавала заявление в полицию, но не озвучивала правоохранителям имени Роналду, а затем забрала заявление.

В чем обвиняют Роналду?

По словам Кэтрин Майорги, в июне 2009 года она вместе с подружкой пошла в один из ночных клубов в Лас-Вегасе, где и встретила футболиста.

Чуть позже, говорит Майорга, они отправились на вечеринку в пентхаус Роналду, где он начал к ней приставать и занялся с ней сексом против ее воли.

Копірайт зображення Getty Images

По словам женщины, она почти сразу обратилась в полицию, однако вскоре ее адвокаты посоветовали ей забрать заявление и урегулировать конфликт во внесудебном порядке. Майорга якобы боялась, что добиться справедливости в таком деле ей не удастся, и согласилась подписать соглашение о неразглашении.

Однако теперь с женщиной сотрудничает другой адвокат, который уверен, что соглашение, подписанное в 2009 году, не имеет никакой юридической силы.

Что говорит Роналду?

"Они хотят разрекламировать себя, используя мое имя. Это вполне нормально", - заявил Роналду, комментируя обвинения в свой адрес.

"Насколько я бы ни хотел очистить свое имя, я отказываюсь кормить медиа-скандал, созданный людьми, которые хотят пропиарить себя за мой счет. Моя чистая совесть позволит мне спокойно ждать результатов любых расследований", - добавил футболист.

Его адвокаты также обещали подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое первым опубликовало историю Кэтрин Майорги.

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