Спасатели нашли пропавшего в Карпатах туриста

Копірайт зображення ГСЧС В ЗАКАРПАТЬЕ Image caption Спасатели даже ночью не прекращали поиски лыжника, пропавшего в горах 6 января, и все же нашли его

Спасатели нашли пропавшего в Карпатах лыжника.

"По состоянию на 23:00 поступила информация от поисковой группы, что они нашли туриста, поиски которого продолжались с 6 января", - отмечается на странице управления ГСЧС в Закарпатской области в Facebook.

Спасатели транспортировали мужчину в "ближайший населенный пункт", где передали врачам скорой помощи.

Ранее вечером в четверг, 10 января, лыжник, которого искали днем ​​с привлечением вертолета, второй раз вышел на связь.

"Сначала он позвонил своему товарищу, с которым катался на лыжах. Он сообщил, что слышал звуки вертолета. На этом связь оборвалась", - сообщила BBC News Украина пресс-секретарь управления ГСЧС в Закарпатье Наталья Батыр.

"Через некоторое время он позвонил на 101, попал на пожарно-спасательную часть в городе Свалява. Там он сообщил, что находится в домике лесников", - рассказала Батыр.

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Лыжник сказал, что рядом протекает река и есть маркировка маршрута - эти и другие ориентиры должны помочь определить, где он находится.

На помощь пропавшему отправилась поисковая группа из 11 спасателей и двух единиц техники. Вместе с ними отправились лесники, которые должны были помочь найти домик, где укрылся лыжник.

Обычно поисково-спасательные операции в ночное время не проводятся, поскольку это рискованно.

"Но здесь такой случай, когда пятые сутки, уже счет идет на минуты, поэтому спасатели уже вторую ночь подряд отправились в то место, о котором он сказал, по тем ориентирам", - рассказала пресс-секретарь.

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Ранее в четверг погода в Карпатах улучшилась, что позволило использовать вертолет Ми-8. До этого несколько дней в горах были сильные метели и туман.

"Лыжники имеют яркие костюмы, поэтому заметить его с воздуха вполне возможно", - рассказала Наталья Батыр.

На земле искать пропавшего помогали волонтеры.

Кроме того, к поискам привлекали собак.

Копірайт зображення ГСЧС в Закарпатье Image caption Собаки помогали в поиске

"Хотя им трудно искать зимой, но ГСЧС использует все возможности", - отметила Наталья Батыр.

Также в районе поисков находились родственники лыжника, которые рассказали, что он с детства изучал способы выживания в экстремальных условиях и имеет хорошую физическую форму.

Исчезновение и звонок

Копірайт зображення ГСЧС в Закарпатье Image caption Несколько дней в Карпатах был сильный мороз, метели и туман

Пропавшего зовут Игорь, он 1984 года рождения и приехал из Киева.

По данным медиа, он - тренер по лыжному спорту и президент ассоциации экстремальных видов спорта.

6 января он катался на лыжах у горы Гимба, заблудился и разминулся с другом, которого спасатели нашли живым на следующий день.

Копірайт зображення ГСЧС в Закарпатье Image caption Поисковая операция продолжалась пять суток. Родственники верили, что Игоря найдут живым

9 января Игорь смог позвонить товарищу и сообщил, что находится у неизвестной ему горной реки. После чего звонок прервался.

Спасатели смогли запеленговать звонок и обыскали район, из которого он был сделан.

"Были большие надежды на то, что мужчину найдут у реки Оса, однако они не оправдались", - рассказала Наталья Батыр.

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6 января в Карпатах заблудились сразу пятеро туристов.

Троих из них нашли живыми спасатели, еще один пропавший погиб.

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