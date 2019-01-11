Выборы-2019: Гриценко выдвинули кандидатом в президенты

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Группа политических партий совместно выдвинула лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко кандидатом в президенты.

Соответствующее решение было принято на "Форуме демократических сил", на котором присутствовали представители "Гражданской позиции", ряда мелких партий (​​"Волна", "Родная страна"), а также общественных объединений в Киеве 11 января 2019 года.

Среди общественных организаций, поддержавших Гриценко, - объединение переселенцев и участников АТО.

"Впереди трудный экзамен. Не хочу быть черным пророком. Но в ближайшие десятилетия произойзут не только экономические войны, но и войны за ресурсы. И Украина должна выстоять", - заявил Гриценко во время своего выдвижения.

Он пообещал, что как кандидат не будет "нести кота в мешке", а объявит всех, кто в случае его победы будут руководить СБУ, МИД, Минобороны и займут другие должности.

"И это не будут мои кумовья", - пообещал лидер "Гражданской позиции".

Гриценко заверил, что у него нет никаких обязанностей перед какими бы то ни было спонсорами.

На мероприятии присутствовали действующие депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Виктор Чумак, который является руководителем избирательного штаба Гриценко, экс-депутат Егор Фирсов, который также присоединился к команде Гриценко.

"Стране нужен сейчас воин, политик, стратег. И таким воином является Гриценко", - заявил Чумак.

Мустафа Найем же призвал Анатолия Гриценко, Андрея Садового (уже зарегистрированного кандидатом в президенты) и Святослава Вакарчука "договориться об объединении вокруг одного кандидата".

Image caption На съезде в одном ряду с Гриценко сидели нардепы Виктор Чумак, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, и экс-глава Минфина Александр Данилюк

Кроме того, на съезде были политики Николай Томенко, Николай Катеринчук, Владимир Огрызко, Тарас Стецькив, общественный активист Виталий Шабунин и экс-министр финансов Александр Данилюк.

Теперь Гриценко должен подать документы в Центральную избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом.

Партии могут выдвигать кандидатов до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019 года.

Залог для желающих побороться за кресло президента Украины составляет 2,5 млн грн.

Проводить агитацию можно сразу после регистрации.

Первый тур голосования состоится 31 марта, а если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, то второй тур должен пройти 21 апреля.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

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