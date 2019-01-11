Обратная сторона Луны: китайский зонд прислал первые панорамные фото

Копірайт зображення CLEP Image caption Цилиндрическая проекция кратера Карман, снятая камерой китайского зонда

Китайское космическое агентство обнародовало первый панорамный снимок лунной поверхности, который снял зонд миссии "Чаньэ-4" (Chang'e-4) на обратной стороне Луны.

На фотографии частично видны посадочный модуль и луноход, который сейчас исследует кратер Карман.

Миссия "Чаньэ-4" стала первой попыткой сесть на стороне Луны, которую не видно с Земли.

Луноход только что проснулся после "периода сна".

Аппарат отправили в этот режим после посадки из-за высоких температур, поскольку Солнце поднялось в самую высокую точку над местом посадки.

Копірайт зображення CLEP Image caption Азимутальная проекция места посадки на Луне, снятая китайским зондом

Ожидалось, что температура достигнет около 200 градусов по Цельсию. Однако, как сообщили представители Китайской программы исследования Луны (CLEP), луноход "Юту-2", зонд и спутник, через который передается информация, находятся в "стабильном состоянии".

"Исследователи завершили предварительный анализ топографии лунной поверхности вокруг места посадки на основе снимка, сделанного камерой аппарата", - заявили представители программы после обнародования снимков.

Китайское телевидение также показало снимок, который назвали фотографией посадочного модуля, снятой луноходом "Юту-2".

В отличие от предыдущих снимков, присланных зондом, китайские исследователи применили к панорамному фото коррекцию цвета, чтобы все выглядело так, как это увидели бы на месте посадки люди.

Как заметили пользователи интернета, на необработанных снимках лунный ландшафт имел красный цвет, что отличается от серых снимков поверхности, которые присылали предыдущие миссии.

Копірайт зображення CLEP Image caption На нередактированных фотографиях лунная поверхность имеет красноватый оттенок. Новые снимки откорректированы

Профессор Дэйв Ротери из Открытого университета в Милтон-Кинс в Англии объяснил в статье на Conservationist, что поверхность Луны на снимках имеет красный оттенок, поскольку датчики, которые применяются, более чувствительны к красному, чем к синему или зеленому".

Зонд "Чаньэ-4" запустили 7 декабря. Он сел на обратной стороне Луны 3 января. Это первая миссия, которая исследует невидимую с Земли сторону Луны.

Благодаря явлению под названием "синхронное вращение", с Земли мы можем видеть только одну сторону Луны. Это происходит, потому что время, которое требуется Луне для вращения вокруг своей оси, равно времени одного вращения вокруг Земли.

Эта сторона Луны очень отличается по внешнему виду от той, которую нам видно. Кора на обратной стороне толще и на ней больше кратеров.

Китайский модуль и луноход имеют инструменты для анализа геологии неисследованных участков.

Как сообщило издание Space News, 12 января луноход отправят в спящий режим. Тогда на Луне начнется ночь, и температура может упасть до около 180 градусов ниже нуля по Цельсию.

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