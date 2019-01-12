Рекордный "шатдаун": как в США помогают служащим, оставшимся без зарплат

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Так называемый "шатдаун" - частичное прекращение работы правительственных структур - стал рекордным в истории США. Он длится уже 22 дня, побив предыдущий рекорд 1995-96 годов (21 день) при президенте Клинтоне.

Президент Дональд Трамп отказывается принимать бюджет, если в нем нет средств на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы же отклонили его запрос на выделение для этого 5,7 млрд долларов.

Из-за "шатдауна" финансирования не имеют 25% госорганов, а зарплату не получили 800 тысяч госслужащих.

В пятницу эти работники, в том числе тюремные охранники, персонал аэропорта и агенты ФБР, не получили свои первые выплаты в этом году.

В такой ситуации президент Трамп не исключил введения в стране чрезвычайного положения с целью финансирования стены. Это позволило ему построить заграждения силами военных, не требуя одобрения конгресса.

И при этом он подчеркнул, что все же остается сторонником того, чтобы эту проблему решил конгресс. "Если они этого не сделают.., я объявлю чрезвычайную ситуацию в стране. Я имею абсолютное право", - сказал он.

Однако, по мнению корреспондентов, сенаторы и члены Палаты представителей будут принимать меры в ответ на действия президента.

Как отреагировали работники?

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В пятницу некоторые работники, не получившие выплаты, поделились в соцсетях сведениями о зарплате, которые свидетельствуют об отсутствии денег.

Аэрокосмический инженер NASA Оскар Мурилло показал свой чек на ноль долларов и написал, что он фактически остался без денег из-за обязательных платежей.

Другой пользователь Twitter Кэт Гейфнер поделилась ведомостью брата, которому заплатили один цент за работу авиадиспетчеров.

Банк продовольствия в Вашингтоне в субботу организует пять пунктов выдачи помощи всем, кто остался без зарплаты.

Председатель продовольственного банка столицы (Capital Area Food Bank) Радха Мутия заявила, что десятки волонтеров работают над формированием пакетов с едой для пострадавшего персонала.

В то же время рекламный сайт Craigslist полон объявлениями от государственных служащих, которые пытаются продать свое имущество. Речь идет о разных предметах, начиная от кроватей до старых игрушек.

3,8 млн государственных служащих не получают зарплату, около 350 тысяч ушли в неоплачиваемый отпуск, остальные продолжают работать.

Тысячи из них подали заявки на пособие по безработице на фоне финансовой неопределенности.

Один из крупных аэропортов Miami International в выходные дни закроет целый терминал из-за недостатка агентов по безопасности. И хотя они должны работать несмотря на "шатдаун", многие агенты по безопасности идут на больничный в знак протеста.

Какая политическая ситуация?

Палата представителей и Сенат в пятницу большинством голосов приняли законопроект о том, чтобы все государственные служащие получили заработную плату после завершения "шатнадуна". Ожидается, что президент подпишет этот документ.

Но это может быть лишь небольшим утешением для служащих, которые сейчас находятся в трудном положении.

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Во время дискуссии, посвященной вопросам безопасности границ, в пятницу Трамп потребовал от демократов одобрить финансирование строительства стены.

По данным Associated Press, советник Белого дома и зять Трампа Джаред Кушнер предостерег президента от объявления чрезвычайной ситуации в стране.

В то же время американские СМИ сообщили, что администрация Трампа изучает вопрос об отзыве 13,9 млрд долларов, выделенных в прошлом году конгрессом для ликвидации последствий стихийного бедствия в Пуэрто-Рико, Техасе и Калифорнии, чтобы направить эти средства на стену.

Однако близкие к президенту республиканцы говорят, что этот вариант всерьез не рассматривают.

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