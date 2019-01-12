Почему в США водители завязывают глаза и при чем здесь фильм?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Люди, следуя фильму, занимаются определенными делами с завязанными глазами

Полиция американского штата Юта призвала жителей не ездить с завязанными глазами, поскольку уже фиксируют аварии, причиной которых стало подражание фильму ужасов.

Девушка-подросток в шляпе, низко надвинутой на глаза, выехала на встречную полосу в городе Лейтон. Она принимала участие в так называемом Bird Box Challenge. Этот флэшмоб, создали вслед за сюжетом американского фильма ужасов "Птичий короб" (Bird Box), в котором снялась Сандра Буллок.

На прошлой неделе компания Netflix предупредила поклонников не делать попытки подражать сюжету фильма, где героиня пытается выжить с завязанными глазами.

Призывает не участвовать в Bird Box Challenge и полиция. "Непростительно совершать такие действия, которые несут опасность не только для вас, но и для всех, кто находится на дороге", - сказал полицейский Трэвис Лиман, которого цитирует сайт KSL.com.

Он никогда не думал, что придется призывать людей не управлять транспортом с завязанными глазами.

17-летней девушке, которая вела автомобиль, 16-летнему пассажиру, а также тем, кто находился в другом автомобиле, удалось избежать серьезных травм.

При этом полиция обвиняет подростка в безответственном вождении транспортного средства.

В упомянутом фильме Сандра Буллок играет мать двух маленьких детей, у которых постоянно завязаны глаза для того, чтобы они не видели мистических сил, заставляющих людей совершать самоубийства. Они пытаются спастись.

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Лента вдохновила некоторых поклонников создать #BirdBoxChallenge - флешмоб, в котором люди делают определенные вещи с завязанными глазами.

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