Турция продает Украине ударные дроны, которые могут нести ракеты

Копірайт зображення Getty Images Image caption Турецкий беспилотник Armed Bayraktar TB2

Украина и Турция подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2, сообщил президент Петр Порошенко.

Эти новейшие беспилотники могут довооружить современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.

Согласно информации, соглашение подписали Украинская компания "Укрспецэкспорт" и турецкий Baykar Makina в рамках расширения военно-технического сотрудничества между странами.

По данным сайта mil.in.ua, переговоры о покупке этих дронов продолжались около двух лет. За это время представители Минобороны Украины посещали Турцию и знакомились с различными этапами испытаний Bayraktar TB2.

Стороны также рассматривают возможность локализации части производства этих беспилотных летательных аппаратов на мощностях "Антонова".

Длина Bayraktar TB2 - 6,5 метров, размах крыла - 12 метров, а максимальная скорость полета - 222 км в час. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Bayraktar TB2 побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных беспилотников по продолжительности полета. Во время тестовых полетов в июне и августе 2014 года на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.

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