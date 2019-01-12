"ФБР тайно расследовало, работает ли Трамп на Россию" - New York Times

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В Белом доме уже осудили материал New York Times, где сказано, что ФБР открыло вело расследование тайной работы Дональда Трампа на Россию.

По данным издания, ФБР начало негласные следственные действия по Дональду Трампу еще в мае 2017 года, когда он уволил директора бюро Джеймса Коми. Именно тогда, пишет издание, ведомство и решило проверить, является ли президент США угрозой для национальной безопасности страны.

"Это абсурд", - прокомментировала информацию New York Times пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и добавила, что Дональд Трамп в своей политике в отношении России ведет себя гораздо жестче, чем его предшественник Барака Обама.

Американские спецслужбы еще в 2016 году пришли к выводу, что Россия осуществляет кибератаки и распространяет фейковые новости, направленные на поддержку Дональда Трампа и дискредитацию Хиллари Клинтон, его главной соперницы на президентских выборах.

Что именно интересовало ФБР?

Как пишет The New York Times, расследование ФБР касалось двух аспектов: контрразведывательного и уголовного.

Контрразведывательное расследование имело целью установить, являются ли действия Дональда Трампа угрозой для национальной безопасности США, а также работал лион на Россию, сознательно или бессознательно попав под влияние Москвы.

Уголовная же часть расследования касалась непосредственно увольнения Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Коми и того, был ли этот поступок препятствием для правосудия, что является грубым нарушением законов США.

Джеймс Коми во время слушаний в Конгрессе сообщал, что Трамп во время беседы сказал ему, что "ожидает от него верности" и заставил его прекратить расследование в отношении бывшего советника президента США Майкла Флинна.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Следователей интересовало, работал ли Дональд Трамп на Россию, сознательно или бессознательно попав под влияние Москвы

Флинн в декабре 2017 года признал себя виновным в том, что дал ФБР ложные показания относительно содержания своих разговоров с послом России в США.

Как пишет The New York Times, расследование Трампа в ФБР могли начать еще в 2016 году, однако тогда от этого решили воздержаться. Ситуация же вокруг увольнения Джеймса Коми окончательно убедила часть работников ФБР в необходимости проведения негласных следственных действий.

Расследование ФБР было приобщено к делу, которое ведет Роберт Мюллер. Он возглавляет расследование относительно возможного вмешательства России в американские выборы и заговора представителей команды Дональда Трампа с Москвой.

Сам президент Трамп отвергает любые обвинения в связях с Россией и называл расследования Мюллера "самой масштабной охотой на ведьм в истории".

В результате расследования на скамье подсудимых оказались представители ближайшего окружения Дональда Трампа. Его бывший адвокат Майкл Коэн был приговорен к трем годам - ​​в частности за нарушение избирательного законодательства. Председатель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был осужден за финансовое мошенничество.

The New York Times в своем материале ссылается на анонимные источники - бывших работников правоохранительных структур, а также других лиц, знакомых с деталями расследования.

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