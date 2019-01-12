Взрыв в центре Парижа: двое погибших, десятки пострадавших

Копірайт зображення AFP Image caption Пожарные в центре Парижа эвакуируют пострадавшего

Французские власти уточнили информацию о пострадавших в результате взрыва в булочной в центре Парижа. Сообщается, что погибли двое пожарных.

Мощный взрыв прогремел в субботу утром в булочной на улице Рю-де-Тревиз. Из-за взрыва в близлежащих домах разбились окна, начался пожар.

Больше 30 человек, по словам властей, получили ранения, из них серьезно пострадали 12 человек.

"12 человек серьезно пострадали, в том числе трое пожарных, и еще 24 человека получили легкие ранения", - цитирует Франс пресс начальника пожарной службы Парижа Эрика Муля.

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Полиция предполагает, что причиной взрыва стала утечка газа.

Полиция города призвала людей воздержаться от посещения района, в котором случился инцидент, чтобы не мешать работе служб экстренной помощи.

Что произошло?

Булочная Hubert на улице Рю-де-Тревиз в момент взрыва еще была закрыта, пишет газета Le Parisien.

Пожарные знали об утечке газа в здании и направлялись туда для ее устранения, когда случился взрыв.

Оказавшаяся на месте происшествия журналист Эмили Молли рассказала о том, что там происходило.

Только что в Париже услышала сильный взрыв и звуки бьющегося стекла.

Разрушения в нескольких кварталах из-за взрыва на Рю-де-Тревиз.

Местный житель по имени Киллиан спал, когда взрывной волной выбило окна в его квартире. По его словам, все, кто был в тот момент в здании, спустились вниз. Он говорит, что слышал громкие крики.

Взрывом разрушило театр, рассказал Киллиан в интервью французскому телеканалу BFMTV.

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Администратор гостиницы Diva Hotel Пола Наги сообщила Le Parisien, что услышала сильный взрыв, который выбил все окна в здании.

По ее словам, постояльцев заверили, что это не теракт.

Полиция Парижа готовилась к очередным субботним демонстрациям "желтых жилетов", к работе привлекли 80 тыс. полицейских. По предварительной информации, взрыв никак не связан с протестами.

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