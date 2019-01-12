"Согласие на секс" в соцсетях: одни шутят, других это возмущает

Копірайт зображення УНІАН

11 января вступили в силу изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно обязательного обоюдного согласия на половые отношения. В связи с этим в интернете появилось много шуток, некоторые даже публикуют вымышленные "акты согласия на половые отношения".

Мы собрали реакцию соцсетей эти изменения в законодательство.

Одна пользовательница Facebook написала: "Мы лежим с мужем и думаем, кого в качестве понятых пригласить".

Другая сообщила, что ищет нотариуса для того, "чтобы срочно заняться любовью".

В соцсетях даже шутливо распространяют "акт согласия на половые отношения".

Случается и "казарменный юмор" на эту тематику.

Есть много таких, кого волна шуток по этому поводу возмутила.

Пользователь Петр Окхотин пишет, что неприятно удивлен, "сколько ехидства" вызывают эти изменения. "А раньше у вас как было? Без согласия?", - спрашивает мужчина.

Советник министра информационной политики Юлия Каздобина считает, что такое количество критики в адрес согласия на секс свидетельствует о большом количестве "неискренних и ненадежных отношений".

Другие обращают внимание на неуместность шуток вокруг темы насилия в семье. "Это почти то же, что смеяться над изнасилованием - поддерживать культуру изнасилования", - пишет Оксана Павленко.

Юрист Максим Магда жалеет о большом количестве фейков, созданных в связи с изменениями в законодательстве, которые касаются насилия в семье. "Именно так в массовом сознании абсолютно доброе дело можно превратить в лучшем случае, ва нелепые шутки", - пишет он. При этом добавляет, что на самом деле согласие нужно было и раньше, иначе не было бы ответственности за изнасилование, принуждение к вступлению в половую связь и ряд других подобных преступлений.

"В чем же изменения? С практической точки зрения, они не такие уж и кардинальные, как кажется. Появление в законе термина "добровольное согласие" фактически дополнительно разъясняет одним:" Если человек не желает - оставь его в покое! ", А другим: "Если я не хочу - никто не имеет права меня заставлять", - разъясняет юрист.

О чем изменения?

В законодательстве четко прописывается ответственность за действия сексуального характера, если партнер не дал согласия на интимные отношения. При этом изменяется квалификация преступления изнасилования.

Ранее считалось, что о таком преступлении идет речь, когда человек применяя физическую силу угрожал это сделать или же воспользовался беспомощным положением жертвы. Отныне изнасилованием является любой секс без добровольного согласия. Добровольность правоохранители будут оценивать, учитывая сопутствующие обстоятельства.

Копірайт зображення Getty Images Image caption До недавнего времени в рамках уголовного производства подозреваемый в изнасиловании имел право на бесплатного адвоката, его жертва - нет

Кроме того, по новому законодательству, если человек обратился в полицию из-за угроз или побоев в семье один-два раза, правоохранители могут привлечь обидчика к административной ответственности. Но если это произойдет в третий раз, отныне они имеют законные основания открыть уголовное производство.

За домашнее насилие как преступление обидчик может быть наказан общественными работами, арестом на срок до шести месяцев, ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до двух лет.

При этом то, что такое преступление совершается относительно одного из супругов или любого другого лица, с которым злоумышленник имеет близкие или семейные отношения, является отягчающим обстоятельством.

Правозащитники и правоохранители признают, что это все это кардинально меняет само восприятие домашнего насилия. А дальше многое уже будет зависеть от того, как будут выполняться новые законы. По этому показателю Украина традиционно сильно отстает от других стран Европы.

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