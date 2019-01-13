В Калуше горит завод "Карпатнефтехим"

Копірайт зображення Facebook ДСНС у Івано-Франківській області

Вблизи города Калуш Ивано-Франковской области горит завод "Карпатнефтехим", сообщает ГСЧС. Столб огня высотой в 15 метров был виден в окрестных деревнях, говорят очевидцы.

По информации спасателей, никто не пострадал.

Пожар начался вечером в субботу, 12 января, в одном из цехов завода, где производят этилен и полиэтилен.

"Происходит факельное горение из системы трубопровода на площади около 4 м.кв. и высотой 15 метров", - сообщили в ГСЧС.

"Яворов село, Долинский район, вижу как горит, даже небо светится", - пишет пользователь Facebook Диана Попадинец, которая живет в 30 км от Калуша.

Работники завода перекрыли подачу сырья на завод. "Время выгорания остатков продукта составит около двух часов", - сообщили спасатели ночью со ссылкой на руководство завода.

Пожар тушат более ста человек и несколько десятков машин. В полночь спасатели сообщили, что пожар локализовали, а в 8 утра, что тушение продолжается.

Причина пожара пока не известна.

"Карпатнефтехим" - это химический комплекс, где производят этилен, пропилен, бензол. Несколько лет завод не работал, а недавно возобновил свою работу.

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