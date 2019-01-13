Побег, за которым следил мир: Рахаф аль-Кунун прибыла в Канаду

Копірайт зображення AFP Image caption Девушка прибыла в Канаду из Сеула

Девушка из Саудовской Аравии, которая сбежала из своей страны, как она утверждает из-за издевательств в семье, прибыла в Канаду.

По словам 18-летней Рахаф аль-Кунун, за историей которой на протяжении последней недели следят во всем мире, она отреклась от ислама и опасается, что ее семья убьет ее. Ответственность за отречение от ислама в Саудовской Аравии - смертная казнь.

Несколько дней назад аль-Кунун убежала от своей семьи в Таиланд, чтобы оттуда вылететь в Австралию.

Но тайская миграционная служба пыталась вернуть девушку в Кувейт, где на тот момент находились ее родственники. В Таиланде ситуацию назвали "семейным делом".

Однако девушка отказалась сесть в самолет и забаррикадировалась в гостиничном номере аэропорта. Она привлекла внимание к своей ситуации с помощью соцсетей. На ее аккаунт в Twitter подписались сотни тысяч человек.

Девушка попросила об убежище в нескольких странах. Сначала сообщалось, что принять девушку сможет Австралия, однако впоследствии стало известно, что девушка вылетела в Канаду.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, которая встречала девушку в аэропорту, представила ее, как "очень смелую новую канадку", но также отметила, что Рахаф аль-Кунун очень уставшая после долгого путешествия, поэтому не будет делать никаких публичных заявлений.

"Она очень смелая молодая женщина, прошедшая через многое, и сейчас она едет к своему новому дому", - добавила министр.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо рассказал журналистам, что его страна однозначно всегда будет отстаивать права человека и права женщин во всем мире.

Как она попала в Канаду?

Рахаф аль-Кунун прилетела в аэропорт Пирсона в Торонто корейскими авиалиниями из Сеула.

Она запостила в Twitter фото из самолета перед приземлением со словами: "Я это сделала".

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Почему она убежала?

Рахаф-аль-Кунун ранее рассказала ВВС, что она боялась, что ее семья убьет ее.

"Я не могу учиться, работать в моей стране. Хочу быть свободной и учиться и работать так, как хочу я".

Новостному агентству AFP она рассказала, что ее семья нанесла ей физическое и психологическое насилие. В частности, что ее заперли в комнате на шесть месяцев из-за того, что она обрезала волосы.

Копірайт зображення EPA/THAI IMMIGRATION BUREAU

Представитель ее семьи сказал ВВС, что они не желают комментировать ситуацию и волнуются за безопасность девушки.

Агентство ООН по делам беженцев заявило, что считает Рахаф аль-Кунун легитимной беженкой и приветствовало решение Канады о предоставлении ей убежища.

"Международное право беженцев и главные ценности человечества восторжествовали", - сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Канада еще раньше разозлила Саудовскую Аравию, призвав к освобождению задержанных в стране поборников прав женщин. В августе 2018 года Эр-Рияд заявил, что замораживает торговые отношения с Канадой и выслал посла из страны.

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