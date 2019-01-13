Стало известно, кто возглавит представительство Константинополя в Киеве

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Священный синод Вселенского патриархата назначил председателя Киевской ставропигии - то есть Андреевской церкви, которая является постоянным представительством Константинопольской церкви в украинской столице.

Им стал архимандрит Михаил (Анищенко), который до этого был предстоятелем храма в городе Анталия, сообщает сайт Romfea. Эту же информацию подтверждают источники BBC в Константинополе.

СМИ в Луцке сообщают, что Михаил Анищенко служил в местном храме, а затем учился в Греции.

Киевскую ставропигию Священный синод Вселенского патриархата восстановил еще в октябре прошлого года.

Вскоре после этого Верховная рада одобрила решение о передаче в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви. Этот шаг тогда назвали "символическим жестом единения с Матерью-церковью".

Именно Андреевская церковь служит резиденцией Вселенского патриарха Варфоломея и представительства Константинопольской церкви. Новоназначенный архимандрит Михаил (Анищенко) станет ее предстоятелем.

Киевская ставропигия - то есть Андреевская церковь - будет напрямую подчиняться Вселенскому патриарху, а не местной церковной власти.

В интервью ВВС бывший экзарх Вселенского патриарха в Украине архиепископ Даниил прогнозировал, что вторую ставропигию могут открыть во Львове.

Image caption 13 декабря в Андреевской церкви прошла первая служба с момента восстановления Киевской ставропигии

13 декабря в Андреевской церкви прошла первая служба с момента восстановления Киевской ставропигии. В ней приняли участие экзархи Вселенского патриарха епископ Иларион, архиепископ Даниил, представитель патриарха митрополит Галльский Эммануил и несколько украинских чиновников.

К 2015 году, когда в Андреевской церкви началась реставрация, она находилась в пользовании тогда еще действующей Украинской автокефальной православной церкви.

УАПЦ самораспустилась 15 декабря - после проведения Объединительного собора украинских церквей и создания единой поместной украинской православной церкви.

Само сооружение церкви находится в государственной собственности и является частью Национального заповедника "София Киевская".

Андреевская церковь построена в середине XVIII века по проекту известного архитектора Бартоломео Растрелли и входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

С 2015 года церковь находится на реставрации. Ожидается, что ее завершат в 2020 году.

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