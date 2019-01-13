Самое худшее описание секса в украинской литературе: итоги премии "Золотой хрен"

Копірайт зображення UNSPLASH

В Киеве определили победителя премии "Золотой хрен", которая вручается за самое худшее описание секса в современной украинской литературе.

Победу одержала украинская писательница Люко Дашвар. Жюри, в состав которого вошли журналистка и основательница проекта "Рагу.ли" Татьяна Микитенко, литературные критики Юрий Володарский и Татьяна Трофименко, писательница Анна Маглион и журналистка и блогер Вероника Новикова, отметили премией отрывок из ее романа "Инициация". Вот он:

Люко Дашвар, "Инициация"

"...Пол - за постель: до такого блеска вычистили ее собственными телами - радовался и сиял. Окна - броня: рекламу можно снимать о таких окнах. Двойной стеклопакет, абсолютная звукоизоляция, и это правда: уже как Тася стонала под Перегудой, а снаружи этого никто не услышал.

И хотя Павел справился быстрее, чем ожидал, и не откинулсяся на спину, как обычно, не закурил, чтобы насладиться расслаблением, которое всегда испытывал после секса, - прижался к раскаленной Тасе: набраться от нее силы, почувствовать способность покорить женщину еще раз. Еще!"

Копірайт зображення Олена Павлова Image caption Победителя премии выбрали 12 января в Киеве

Всего на победу претендовали восемь номинантов. Кроме Люко Дашвар, это:

Юрий Винничук

Александр Денисенко

Петр Крыжановский

Андрей Цаплиенко

Дмитрий Билый

Сергей Мартынюк

Христя Венгринюк

Последней удалось одержать победу в читательском голосовании за описание секса в рассказе "Рождаться и умирать обутыми":

"Я медленно сняла свою ночную рубашку, голая подошла к незнакомцу и впихнула его нос в свое влажное лоно. Он нюхал так жадно и так долго, как парфюмер, отыскав новый запах.

Я направила его палец в себя, он вертел, раздражая и царапая меня, но я терпела и шептала ему, что там нет костей, и оно, если он того захочет, может делиться надвое или натрое... Он начал рыдать, не отходя от меня и не вставая с колен, а я гладила его тысячелетнюю голову и думала, что здесь действительно много рыбы...".

А это несколько отрывков, уступивших первое место. Публикуем их в сокращенном виде, полные версии цитат можно найти на Facebook-странице премии "Золотой хрен".

Андрей Цаплиенко, "Стена"

"Давай, давай, давай, давай", - торопила меня она. И я, стоя на узкой каменной набережной древней реки, послушно двигался туда, куда она меня звала. Я прорывался вперед и вверх, считая ее фейерверки.

Они рассыпались и дразнили меня. К тому моменту, пока из меня наконец не вылетел огненный шар. Он достигла центра облачности и, соединившись с пульсирующей искрой, счастливо взорвался победным салютом".

Сергей Мартынюк, "Капитан Грусть"

"Мои паруса предельно напряглись: длинные, грехопамятные года в бухте ожидания предвещали слишком поспешный выход в море желаемого. Эта более чем красноречивая реакция порадовала девушку, и она крепко прижалась ко мне обнаженной грудью.

Точка. Абзац. Финиш - старт. Апогей - рождение. Пик - начало. Смерть - жизнь. Джомолунгма, Килиманджаро и Канченджанга вместе. Я держался, но того, что происходило, больше не понимал...".

Петр Крыжановский, "Педофил"

"Она взяла в руку красивый правильный и ровный член Альфреда и, направив его в изнемогающие от жажды половые губы, села на него. Остановка сердца, ядерный взрыв в соседней квартире, зомби-апокалипсис - ничего из вишеупомянутого не могло бы вырвать двух красивых молодых людей из той сказки, в которой они находились...

Две идеальные частицы пазла вполне безупречно сошлись, рассыпаясь на миллион кусочков, каждый из которых обвевался теплым нежным морским ветром, после чего был помещен внутрь вишневой зефирки".

В этом году конкурс "Золотой хрен" проходит уже во второй раз. Участие в нем принимали только впервые опубликованные тексты, вышедшие в течение года в любом жанре поэзии, прозы или драмы.

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