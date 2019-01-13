Через 12 часов в Калуше погасили пожар на химзаводе

Копірайт зображення facebook.com/itluxifua/ Фото компанії ІТ ЛЮКС Image caption Пожар в Калуше

Пожар, который произошел вблизи города Калуш Ивано-Франковской области на заводе "Карпатнефтехим", удалось погасить, сообщает ГСЧС.

Огонь бушевал всю ночь. В 10:44 пожар потушен. По информации спасателей, никто не пострадал.

Пожар начался вечером в субботу, 12 января в одном из цехов завода, где производят этилен и полиэтилен.

Копірайт зображення facebook.com/itluxifua/ Фото компанії ІТ ЛЮКС

Столб огня достигал в высоту 15 метров. Пользователи соцсетей писали, что пожар был виден в окрестных селах.

Как сообщил мэр Калуша Игорь Матвийчук местным СМИ, угрозы для жителей города нет.

Копірайт зображення facebook.com/itluxifua/ Фото компанії ІТ ЛЮКС

Пожар гасили более ста человек и несколько десятков машин. Причина пока не известна.

"Карпатнефтехим" - это химический комплекс, где производят этилен, пропилен, бензол. Несколько лет завод не работал, а недавно возобновил свою работу.

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