Через 12 часов в Калуше погасили пожар на химзаводе
Пожар, который произошел вблизи города Калуш Ивано-Франковской области на заводе "Карпатнефтехим", удалось погасить, сообщает ГСЧС.
Огонь бушевал всю ночь. В 10:44 пожар потушен. По информации спасателей, никто не пострадал.
Пожар начался вечером в субботу, 12 января в одном из цехов завода, где производят этилен и полиэтилен.
Столб огня достигал в высоту 15 метров. Пользователи соцсетей писали, что пожар был виден в окрестных селах.
Как сообщил мэр Калуша Игорь Матвийчук местным СМИ, угрозы для жителей города нет.
Пожар гасили более ста человек и несколько десятков машин. Причина пока не известна.
"Карпатнефтехим" - это химический комплекс, где производят этилен, пропилен, бензол. Несколько лет завод не работал, а недавно возобновил свою работу.
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