Трое лыжников погибли из-за лавины в Альпах

Копірайт зображення Reuters Image caption На этой неделе Австрию засыпало рекордными снегопадами, в стране объявили об опасности схода лавин

Трое мужчин погибли во время схода лавины у австрийского горнолыжного курорта Лех-ам-Арльберг, сообщает местная полиция. Четвертого ищут

Группа приехала из южной Германии. Жена одного из мужчин сообщила о его исчезновении в субботу вечером.

Погибших мужчин в возрасте 32, 36 и 57 лет нашли в 23 часа по местному времени.

Но поиски четвертого человека в возрасте 28 лет временно остановили из-за опасности новой лавины.

Полиция в западной провинции Форарльберг заявила, что тела погибших нашли благодаря сигналам мобильных телефонов у одного из самых крутых в мире склонов Лангер Цуг.

Он был закрыт из-за опасных условий.

На горный склон мужчины поднялись на туристических лыжах.

За последний месяц вместе с этими тремя погибшими количество жертв непогоды в Европе достигло 24 человек, сообщает агентство Associated Press.

На этой неделе Австрию засыпало рекордными снегопадами. К уборке снега с дорог и крыш привлекли солдат, пожарных и волонтеров.

В пятницу военнослужащие перевезли 66 немецких студентов и преподавателей в безопасное место после того, как те застряли на лыжной станции Касберг в Грюнау.

В Швейцарии лавина задела ресторан отеля Säntis в Швагалпи, травмы получили три человека.

Местные сообщения свидетельствуют о том, что лавина была шириной 300 метров и сошла с соседнего горного перевала.

В сообщении BBC Weather, которые разместили карту Nasa, показано, какие регионы Европы засыпает снегом.

"На итальянской стороне Альп выпало очень мало снега", - отметил метеоролог Мэтт Тейлор - "Альпы заблокировали облака, из-за чего снег перестал идти".

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