Мэр Гданьска находится в тяжелом состоянии после покушения

Копірайт зображення EPA Image caption Мужчина, напавший на мэра, кричал со сцены, что его незаконно осудили

Мэр польского города Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом во время благотворительного концерта, находится в критическом состоянии.

Вечером в воскресенье неизвестный мужчина выбежал на сцену в разгар концерта и на глазах у сотен людей несколько раз ударил политика ножом. Он кричал со сцены, что его незаконно осудили и пытали в тюрьме.

Во время операции, которая длилась 5 часов, мэру перелили 41 порцию крови.

"Он находится в очень, очень тяжелом состоянии", - сказал хирург Клинического центра медицинского университета Томаш Стефаняк, который оперировал мэра.

По словам врачей, у 53-летнего Адамовича рана сердца, кроме того повреждены органы брюшной полости.

Полиция задержала подозреваемого в нападении - это 27-летний местный житель, который недавно вышел из тюрьмы.

Полицейские пытаются выяснить, как злоумышленнику удалось так близко подойти к мэру во время концерта. По некоторым данным, нападавший воспользовался журналистским удостоверением, чтобы попасть на сцену.

На любительских видеокадрах видно, как после нападения мужчина несколько секунд ходил по сцене с поднятыми руками, после чего взял микрофон и сказал, что сидел в тюрьме, и что он невиновен.

Он также прокричал: "Адамович умер" и добавил, что подвергался пыткам в тюрьме.

По его словам, он попал в тюрьму при прежнем правительстве, когда руководящей партией была "Гражданская платформа", к которой в прошлом принадлежал и Адамович.

Копірайт зображення Reuters Image caption По словам врачей, Адамович находится в очень тяжелом состоянии

Адамович руководит Гданьском 20 лет. На местных выборах 2018 года его блок получил 65% голосов. Он либеральный политик и выступает за права меньшинств.

Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский назвал нападение "актом непостижимого варварства".

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