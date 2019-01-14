Взрыв в жилом доме в России: под завалами остаются люди

Один человек погиб и шесть могут оставаться под завалами в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщили в российском МЧС. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

"Семь человек спасли, шестеро могут находиться под завалами, один человек погиб, его нашли на девятом этаже", - цитирует представителя МЧС агентство ТАСС.

Погибшим оказался ребенок, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб на месте обвала.

По другим данным из шести человек, чьи поиски продолжаются, двух уже обнаружили под завалами. "Сейчас их извлекают", - сказал собеседник агентства в штабе на месте. Судьба остальных четырех человек, среди которых один ребенок, пока остается неизвестной, добавил он.

По данным оперативного штаба на месте, всего в четырех разрушенных квартирах проживали 14 человек, среди них трое детей.

Сообщение о частичном обвале дома поступило в МЧС в 5:18 по киевскому времени. По данным ведомства, в квартире на девятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате повреждены четыре квартиры - две на девятом этаже и две на восьмом.

В пресс-службе правительства области агентства РИА Новости сообщили, что на седьмом этаже дома обнаружили трещины. Спасатели эвакуировали из поврежденного дома 140 человек.

За 2017-2018 годы в России произошло не менее 45 взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и пострадавшим.

39 человек погибли в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске, который произошел в ночь на 31 декабря. Причиной обвала, по основной версии, также стал взрыв бытового газа.

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