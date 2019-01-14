Как чувствуют себя заключенные в России и Крыму украинцы?

Копірайт зображення AFP

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила информацию от своей российской коллеги Татьяны Москальковой о физическом состоянии и условиях содержания Станислава Клыха и Эдема Бекирова.

Об этом Людмила Денисова сообщила в заметке на странице в Facebook.

"По словам Москальковой, Уполномоченная по правам человека Челябинской области сообщила ей, что Станиславу сделали все необходимые анализы и диагноз рака, который он подозревает у себя, не подтверждается", - отметила Денисова.

Она добавила, что будет обращаться к консулу для проверки этой информации.

Копірайт зображення LETMYPEOPLEGO.ORG Image caption Микола Карпюк і Станіслав Клих

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что у украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья, и есть подозрение на рак.

Также украинская омбудсмен сообщила об условиях содержания крымского татарина Эдема Бекирова, которого задержали на админкордоне с оккупированным Крымом в декабре прошлого года.

"По словам российского омбудсмена, больной диабетом Эдем Бекиров имеет экспресс-приборы для измерения уровня сахара в крови непосредственно в камере, а также обеспечен всем необходимым. Татьяна Москалькова предоставила мне справку о том, что к нему в Симферопольское СИЗО недавно наведывались представители общественной наблюдательной комиссии Крыма. Они сообщили, что Эдем Бекиров содержится в чистой камере, вместе с ним находится еще один задержанный, который "оказывает ему помощь, когда это необходимо", - написала Денисова.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинская омбудсмен Людмила Денисова (справа) и российская омбудсмен Татьяна Москалькова (слева)

Так называемый руководитель Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму сообщил, что в понедельник больного диабетом Эдема Бекирова отвезут в больницу для проведения исследований, а также предоставят всю необходимую медицинскую помощь. В 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

Николай Карпюк, который находится в российской тюрьме "Владимирский централ", свою вину не признает.

Станислав Клых также отказался признавать себя виновным и заявил, что никогда не был в Чечне. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клыха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники. Украинец содержится в колонии в Челябинской области.

Эдема Бекирова российские силовики задержали 2 декабря 2018 года на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ РФ в Симферополе. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов. 13 декабря так называемый "суд" в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.

В понедельник 14 января в Москве Людмила Денисова должна встретиться с Татьяной Москальковой. Встреча будет конфиденциальной. Ожидается, что во время встречи речь пойдет о судьбах украинцев, содержащихся в России.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram