Правительственный кризис в Греции: поссорились из-за Македонии

Копірайт зображення AFP Image caption Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что инициирует голосование о доверии к своему правительству.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что инициирует голосование о доверии к своему правительству. Такое решение он принял из-за того, что правительственная коалиция распалась после того, как не смогла принять соглашение со страной Македония об изменении ее названия.

Министр обороны Панос Камменос отозвал поддержку своей партии, и продемонстрировал несогласие с голосованием, которое ожидали в греческом парламенте.

Недавно две страны договорились о том, что северный сосед Греции будет называться Северной Македонией, пытаясь решить 27-летний спор.

Македония соглашение ратифицировала.

Греческие националисты утверждают, что название "Македония" может иметь только одноименная греческая провинция, а не страна.

Спор, который не утихает с тех пор, как Македония проголосовала за независимость от Югославии в 1991 году, блокирует надежды страны на вступление в НАТО и Европейский Союз.

Что остается Греции?

После отставки Паноса Камменоса Ципрас заявил, что инициирует голосование о доверии к своему правительству. Его ожидают в среду, пишет греческая газета Kathimerini.

Копірайт зображення AFP Image caption Министр обороны Панос Камменос ушел в отставку

Коалиция радикальных левых (Syriza), которую возглавляет Ципрас, имеет 145 мест в 300-местном парламенте, а Камменос призвал свою Партию независимых греков (Anel), имеющую семь мест, голосовать против правительства.

Если правительство проигрывает, следующие всеобщие выборы, которые запланированы на осень, могут произойти раньше.

Основная консервативная оппозиционная партия Новая демократия, также выступает против нового названия, но есть предположение, что некоторые депутаты Anel, а также некоторые независимые депутаты, могут поддержать правительство во время голосования о доверии.

Аналитики говорят, что Алексис Ципрас будет продолжать попытки ратифицировать новое название Македонии.

Syriza - партия левых радикалов. Она пришла к власти с антикризисной платформой в январе 2015 года и была вынуждена проводить тяжелые экономические реформы. Они были условием получения займов, призванных спасти экономику страны, которая имела большие долги.

Греция успешно завершила трехлетнюю программу чрезвычайного займа в еврозоне на сумму 61,9 млрд евро в августе, но непопулярные сокращения государственных расходов должны продолжаться.

Объявив о своей отставке, Панос Камменос сказал: "Это правительство достигло своей цели", сославшись на экономический кризис.

Из-за чего спор?

Современная Македония и северная Греция были частью римской провинции, которая называлась Македонией, и обе претендуют на наследство Александра Македонского.

Из-за возражений Греции Организация Объединенных Наций вынуждена называть Македонию "бывшей югославской Республикой Македония".

Афины также наложили вето на попытки Македонии присоединиться к НАТО в 2008 году - и заблокировали ее амбиции относительно членства в ЕС.

С 1991 года выдвигали много предложений, которые затем отклонили.

Но смена правительства в Македонии в 2017 году наконец привела к принятию соглашения в прошлом году.

Согласно предложенному соглашениею, язык страны будет называться македонским, а ее народ македонцами (гражданами Республики Северной Македонии).

Новое название будут использоваться как на международном, так и на двустороннем уровне, значит, 140 стран, признавших имя Македония, также должны использовать название Северная Македония.

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