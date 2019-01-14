Взрыв в жилом доме в России: под завалами могут быть люди

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Один человек погиб и четверо могут оставаться под завалами после взрыва в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался бытовой газ.

"В разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них семь спасены, один погиб, судьба четырех человек устанавливается", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.

По данным ведомства, погибшая - женщина, которая находилась в квартире на девятом этаже. В этой же квартире были ребенок и мужчина, они госпитализированы. Судьба женщины, которая была в соседней квартире, неизвестна. Также неизвестно, что стало с тремя жильцами квартиры этажом ниже. Пять человек из еще одной пострадавшей квартиры на восьмом этаже спасены.

"Пока нет доступа к одной из квартир, предположительно 68. На нее обрушилась квартира сверху. Там масштабный завал", - сказали Интерфаксу в оперативном штабе на месте ЧС.

По словам представителя МЧС, на проведение всей операции потребуется не менее суток, так как плита перекрытия "ушла полностью на восьмой этаж".

Сообщение о частичном обрушении дома на улице Хабарова поступило в МЧС в 06:18 по московскому времени. По данным ведомства, в квартире на девятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.

"Взрыв бытового газа. Совершенно точно"

"Превалирующая версия - взрыв газа. Признаков теракта не просматривается", - сказал Интерфаксу представитель штаба по ликвидации последствий аварии.

Неофициально в штабе пояснили, что речь может идти о неисправности либо "ненадлежащей эксплуатации" газового оборудования.

"Это взрыв бытового газа. Совершенно точно", - заявил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту взрыва уголовное дело. Дело было возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

Спасатели эвакуировали из пострадавшего дома 140 человек. В пресс-службе правительства области сообщили РИА Новости, что трещины обнаружены на седьмом этаже дома.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, девятиэтажный многоквартирный дом в Шахтах был построен в 1993 году.

После взрыва в Магнитогорске

За 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 45 случаев взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и пострадавшим.

39 человек погибли в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске в Челябинской области, произошедшем в ночь на 31 декабря. Причиной обрушения также признали взрыв бытового газа.

"Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых [для экспертизы] фрагментах не обнаружено", - сообщали в СКР.

Как говорил мэр Магнитогорска, взрыв, скорее всего, произошел на втором-третьем этаже десятиэтажки, и далее сработал эффект "карточного домика", в результате чего обрушился целый подъезд.

Поисково-спасательные работы в Магнитогорске продолжались четверо суток.

9 января губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что пострадавший от взрыва дом сносить не будут. Он заверил, что эксперты подтвердили безопасность проживания в уцелевших подъездах.

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