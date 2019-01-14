Питона, с которого сняли 500 клещей, лечат от анемии

Копірайт зображення CURRUMBIN WILDLIFE HOSPITAL Image caption Ковровый питон по кличке Найк теперь свободен от клещей, но впереди долгое лечение

Ковровый питон, с которого сняли 500 клещей, остается слабым и страдает от анемии.

Клещи могут вызвать анемию - дефицит красных кровяных клеток из-за того, что они питаются кровью животного, на теле которого находятся.

Ловцы змей спасли питона из бассейна в Голд-Косте в австралийском штате Квинсленд на прошлой неделе.

Ветеринары лечат питона, которого назвали Найк, от "неприятной инфекции".

"(Она. - Ред.) могла вызвать его неподвижное состояние, позволяя клещам воспользоваться этим", - отмечается в заявлении ветеринарной больницы Currumbin Wildlife Hospital, опубликованном в интернете.

Копірайт зображення Gold coast and brisbane snake catcher/facebook Image caption Ветеринары сняли с питона Найка 511 клещей

Рептилия сейчас находится с опытным опекуном, отмечают в больнице.

Служба дикой природы заявила, что надеется выпустить питона обратно в природную среду в ближайшие месяцы.

«Найк еще не справился с трудностями, но мы надеемся, что он полностью выздоровеет", - отметили в службе.

Покрытая клещами коала

В больнице также сообщили, что недавно лечили малыша коалы, которого нашли с грузом в 100 клещей на теле.

Копірайт зображення CURRUMBIN WILDLIFE HOSPITAL Image caption Ветеринарам потребовалось 2 часа, чтобы снять с малыша коалы сотню клещей

Малыша должны были отделить от его матери, сообщила группа защиты дикой природы Друзья Коалы.

Предполагают, что малыш коалы набрал столько клещей, потому что сидел на земле. Это может быть признаком того, что он болен или ранен.

Эксперты говорят, что небольшое количество клещей и других паразитов на коже животных - обычное дело.

Однако, если животное ослабевает, паразиты могут быстро размножаться и угнетать его иммунную систему.

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