Мэр Рима ссорится с церковью из-за монет из фонтана Треви

Копірайт зображення Getty Images Image caption Миллионы туристов посещают фонтан Треви ежегодно

Между мэром Рима и католической церковью возник спор относительно монет, которые собирают в фонтане Треви.

Ежегодно из знаменитой достопримечательности достают монеты на сумму почти 1,5 млн евро. Традиционно эти деньги отдавали католической благотворительной организации для помощи бедным.

Но мэр Рима Вирджиния Раджи хочет вместо этого тратить деньги на инфраструктуру города.

Католическая благотворительная организация Caritas говорит, что такой шаг ударит по бедным.

"Мы не предполагали такого развития событий, - отметил директор Caritas отец Бенони Амбарус в газете итальянской епископской конференции Avvenire. - Я все еще надеюсь, что это не будет окончательным решением".

Газета опубликовала острую статью о шаге римской власти в своем субботнем выпуске под названием "Деньги, которые отбирают у самых бедных".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вирджиния Раджи считает, что деньги из фонтана Треви должны поступать в городскую казну

Депутаты городского совета уже одобрили предложение мэра, и оно должно вступить в силу в апреле.

Однако многие итальянцы в соцсетях просили городские власти пересмотреть решение, сообщает агентство ANSA.

Вирджиния Раджи, участница антиэлитарного "Движения пяти звезд", стала мэром Рима в 2016 году. В прошлом году эта политическая сила сформировала национальное коалиционное правительство с представителями ультраправой Лиги Севера.

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Осенью жители Рима протестовали против мэра Вирджинии Раджи, обвиняя ее в неспособности решить проблемы города

Популярность Вирджинии Раджи в последнее время снизилась из-за обострения проблем города-должника.

В октябре тысячи протестующих собрались у мэрии, чтобы осудить Раджи за неспособность решить проблемы города, в частности сбора мусора и ремонта дорог, покрытых выбоинами.

Фонтан Треви, который существует почти три века, ежегодно посещают миллионы туристов.

Традиция бросать монеты в фонтан появилась благодаря песне Фрэнка Синатры "Три монеты в фонтане" в одноименной романтической комедии 1954 года. В киноленте три американки бросают на счастье три монеты в фонтан Треви.

Фонтан также показан в знаменитой сцене из фильма "Сладкая жизнь" с участием актрисы Аниты Экберг и Марчелло Мастроянни.

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