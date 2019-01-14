Авария в Харьковской области: есть погибшие и более десятка раненых
На автодороге вблизи города Чугуев Харьковской области столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП четыре человека погибли, 11 пострадавших госпитализированы, сообщают в полиции Харьковской области.
Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса "Volkswagen" и легкового автомобиля "Hyundai" произошло около 08:00.
"Все обстоятельства аварии устанавливаются", - отмечают в полиции.
Полицейские также отмечают, что среди погибших нет детей.
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