"Недоразумение между братскими народами" - Лукашенко поговорил с Медведчуком о Донбассе

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Президент Беларуси Александр Лукашенко официально встретился с Виктором Медведчуком, который представлял Украину на минских переговорах. Об этом сообщают пресс-служба белорусского лидера и государственное агентство "Белта".

"Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать. Братские республики, народы ... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - сказал Александр Лукашенко о ситуации на Донбассе и отношениях Украины с Россией.

"В начале этого конфликта, по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тысяч человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами", - добавил президент Беларуси.

По его словам, часть этих украинцев, впоследствии вернулась на родину, "кто-то ездит туда-сюда, а кто-то устроился, живет и работает здесь".

Помирить Украину и Россию

Копірайт зображення Getty Images Image caption В конце декабря Виктор Медведчук ездил в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным освобождение украинских моряков

Пресс-служба белорусского президента отметила, что Виктор Медведчук принимал участие во встрече с Александром Лукашенко как "украинский политический и общественный деятель".

Долгое время он был участником переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске с участием Украины, России и ОБСЕ.

В то же время в конце декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что с весны 2018 года Виктор Медведчук не принимал участия в минских переговорах, однако с ним готовы поддерживать контакты как с "де-факто представителем Путина".

Во время нынешней встречи в Минске Александр Лукашенко отметил, что для него очень важна осведомленность Медведчука о ситуации в украинской-российских отношениях: "Вы владеете информацией о политике, этой внутренней политической кухне, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения - Беларуси - нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации".

Виктор Медведчук поблагодарил белорусского лидера, что Беларусь предоставила Украине и России площадку для подписания Минских соглашений.

"Несмотря на то, что они, к сожалению, не выполняются, это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования на Донбассе", - сказал Виктор Медведчук без уточнения того, кто и какие пункты Минских соглашений не выполняет.

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