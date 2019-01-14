Копірайт зображення GETTY IMAGES/REUTERS Image caption Награду в категории "Лучшая актриса" получили Гленн Клоуз и Леди Гага

В США наградили победителей одной из престижных кинопремий - "Выбор критиков" (Critics' Choice).

Эту церемонию считают предвестником премии "Оскар", вручение которой состоится 24 февраля, ведь победители нередко получают обе награды.

Вечер стал очень эмоциональным для Леди Гаги. Сначала она со слезами приняла награду в категории "Лучшая актриса", которую разделила с Гленн Клоуз.

А потом Леди Гага написала в Twitter, что сразу после вручения наград поспешила попрощаться с любимой лошадкой Арабеллой, которая умирала.

Леди Гага получила награду за роль в фильме "Рождение звезды", а Гленн Клоуз - за фильм "Жена". В своих речах актрисы обменялись теплыми словами.

Копірайт зображення Reuters Image caption Леди Гага расчувствовалась, принимая награду

Леди Гага также получила награду за песню "Shallow", также из фильма "Рождение звезды".

Кристиан Бэйл получил награду в категории "Лучший актер" и "Лучший актер в комедии" за роль в фильме "Власть".

Копірайт зображення REUTERS Image caption Сандра О получила награду в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале"

Британская актриса Оливия Колман получила награду в категории "Лучшая актриса в комедии" за роль в фильме "Фаворитка".

Лучшим фильмом назвали ленту "Рим". Черно-белый полуавтобиографический фильм режиссера Альфонсо Куарона рассказывает о жизни горничной в Мехико в начале 1970-х годов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получил премию в категории "Лучший фильм" за ленту "Рим"

Все победители кинопремии "Выбор критиков"

Лучший фильм - "Рим"

Лучшая актриса - Гленн Клоуз ( "Дружина") и Леди Гага ( "Рождение звезды")

Лучший актер - Кристиан Бэйл ( "Власть")

Лучшая актриса в комедии - Оливия Колман ( "Фаворитка")

Лучший актер в комедии - Кристиан Бэйл ( "Жена")

Лучший актер второго плана - Махершала Али ( "Зеленая книга")

Лучшая актриса второго плана - Реджина Кинг ("Если бы Билл-стрит могла бы заговорить")

Лучший молодой актер/актриса - Элси Фишер ("Восьмой класс")

Лучший актерский состав - "Фаворитка"

Лучший научно-фантастический фильм или фильм ужасов - "Тихое место"

Лучший боевик - "Миссия невыполнима: Фолаут"

Лучшая комедия - "Сумасшедшие богачи"

Лучший фильм на иностранном языке - "Рим"

Лучший анимационный фильм - "Человек-паук: Вокруг вселенной"

Лучший режиссер - Альфонсо Куарон ( "Рим")

Лучшая музыка к фильму - Джастин Гурвиц ( "Первый человек")

Лучшая песня - "Shallow" ( "Рождение звезды")

Лучшие визуальные эффекты - "Черная пантера"

Лучшая операторская работа - Альфонсо Куарон ( "Рим")

Лучший адаптированный сценарий - Барри Дженкинс ( "Если бы Билл-стрит могла бы заговорить")

Лучший оригинальный сценарий - Пол Шредер ("Первая реформаторская церковь")

Лучший драматический сериал - "Американцы"

Лучшая актриса в драматическом сериале - Сандра О ( "Убивая Еву")

Лучший актер в драматическом сериале - Мэтью Риз ( "Американцы")

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Тэнди Ньютон ( "Мир Дикого Запада")

Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Ноа Эммерих ("Американцы")

Лучший комедийный сериал - "Удивительная миссис Мейзел"

Лучшая актриса в комедийном сериале - Рейчел Броснахен ( "Удивительная миссис Мейзел")

Лучший актер в комедийном сериале - Хейдер ("Барри")

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мейзел")

Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Генри Уинклер ("Барри")

Лучшая актриса в телефильме - Эми Адамс ("Острые предметы") и Патрисия Аркетт ("Побег из тюрьмы Даннемора")

Лучший актер в телефильме - Даррен Крисс ("Убийство Джанни Версаче. Американская история преступлений")

Лучший актер второго плана в телефильме - Бен Уишоу ("Очень английский скандал")

Лучшая актриса второго плана в телефильме - Патрисия Кларксон ("Острые предметы")

Лучший фильм, сделанный для телевидения - Концерт "Иисус Христос - суперзвезда".

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