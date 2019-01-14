Суд над украинскими моряками: что известно накануне заседания

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Лефортовский райсуд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста 24 украинским морякам во вторник 15 января.

ФСБ просит продлить арест до 26 апреля. На заседание будет пытаться попасть украинская омбудсмен Людмила Денисова, которая уже прибыла в российскую столицу.

25 ноября российские пограничники захватили три корабля ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив. 24 украинца, находившихся на кораблях, арестовали крымские суды, а затем их перевели в СИЗО в Москве.

О поездке в Москву уполномоченная Верховной Рады по правам человека написала в Facebook. "Прибыла поездом в Москву. (...) Встретил временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило", - написала Денисова.

Вместе с омбудсменом в Москву приехали четыре родственника пленных моряков. Другие планируют быть в столице РФ во второй половине дня 14 января, сообщила Денисова.

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Как пишет российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на адвоката одного из арестованных Сергея Бадамшина, ФСБ просит суд сделать заседание закрытым, а также не объявлять его результаты без согласования со следователем.

Эту информацию подтвердил и Николай Полозов, который относится к группе адвокатов, защищающих украинских моряков.

Он заявил, что все защитники моряков будут требовать, чтобы заседание было открытым для журналистов, родственников и представителей посольств иностранных государств.

"Позиция команды защиты военнопленных украинских моряков - открытые и прозрачные судебные заседания", - написал Николай Полозов.

Как ранее сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда, следственное управление ФСБ России просит продлить срок ареста украинских моряков до 26 апреля.

Заседание запланировано на 9:00 по киевскому времени.

Состояние украинцев

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинцев арестовали на два месяца и перевезли в Москву

Во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября трое украинцев были ранены.

Андрей Артеменко получил осколочное ранение, ушиб кисти руки и травмировал сухожилие.

У Андрея Эйдера ушиб левого колена, оно не сгибается, рана глубиной 3-4 сантиметра в правой ноге ближе к паху и он передвигается на костылях.

Василий Сорока получил осколочные ранения, тяжелую рваную рану предплечья левой руки и повреждение сухожилия и мышц руки.

12 января заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что здоровье украинцев, которые находятся в больнице следственного изолятора, восстановили, и в ближайшее время их переведут в общие камеры.

В конце декабря все задержанные заявили о своем статусе военнопленных. Ранее Украина неоднократно заявляла, что российский суд не может их судить.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, украинцы подпадают под определение военнопленных, предусмотренное Женевской конвенцией, а "если это военнопленные, никакого обмена не может быть на каких-либо преступников, в том числе из Российской Федерации".

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25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив.

24 украинца, находившихся на захваченных кораблях, Россия обвиняет в нелегальном пересечении государственной границы организованной группой с оружием.

Украина и международное сообщество обвинили Россию в агрессии и требуют немедленного освобождения моряков и кораблей.

По мнению Кремля, инцидент в проливе был провокацией со стороны Украины.

После аннексии Крыма Россия считает территориальные воды вокруг Крымского полуострова своими.

Украина заявила, что согласно договору от 2003 года между государствами, военные корабли имели право на свободный проход Керченским проливом, а само нападение на ВМС Украины со стороны ФСБ произошло уже в нейтральных водах.

Международная группа расследователей Bellingcat на основании данных о расположении кораблей подтвердила, что обстрел кораблями ФСБ России украинского корабля "Бердянск" состоялся за пределами 12-мильной зоны от побережья.

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