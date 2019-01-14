Копірайт зображення EPA Image caption На мэра Гданьска напали во время благотворительного концерта

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович, которого ударили ножом во время концерта в воскресенье, умер в больнице.

Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски.

"Мы не смогли победить", - заявил министр местным СМИ.

Вечером 13 января мэра Гданьска ударил ножом мужчина на сцене на глазах у сотен людей.

Во время операции, которая длилась 5 часов, мэру перелили 41 порцию крови.

По словам врачей, 53-летний Адамович был ранен в сердце. У него также были повреждены органы брюшной полости.

Полиция задержала подозреваемого в нападении - это 27-летний местный житель, недавно вышедший из тюрьмы.

По мнению правоохранителей, он попал на сцену, воспользовавшись пропуском для прессы.

Вечером в воскресенье неизвестный мужчина выбежал на сцену в разгар концерта и несколько раз ударил политика ножом.

Нападающий кричал со сцены, что его незаконно осудили и пытали в тюрьме.

Павел Адамович родился в Гданьске. Он был мэром города последние 20 лет.

Следите за нашими новостями в Telegram