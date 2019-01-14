Мэр Гданьска Адамович скончался в больнице после нападения
Мэр польского города Гданьск Павел Адамович, которого ударили ножом во время концерта в воскресенье, умер в больнице.
Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски.
"Мы не смогли победить", - заявил министр местным СМИ.
Вечером 13 января мэра Гданьска ударил ножом мужчина на сцене на глазах у сотен людей.
Во время операции, которая длилась 5 часов, мэру перелили 41 порцию крови.
По словам врачей, 53-летний Адамович был ранен в сердце. У него также были повреждены органы брюшной полости.
Полиция задержала подозреваемого в нападении - это 27-летний местный житель, недавно вышедший из тюрьмы.
По мнению правоохранителей, он попал на сцену, воспользовавшись пропуском для прессы.
Вечером в воскресенье неизвестный мужчина выбежал на сцену в разгар концерта и несколько раз ударил политика ножом.
Нападающий кричал со сцены, что его незаконно осудили и пытали в тюрьме.
Павел Адамович родился в Гданьске. Он был мэром города последние 20 лет.
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