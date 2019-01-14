Трамп угрожает "разрушить" экономику Турции. А может ли?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент США предупредил Турцию, что нападение на сирийских курдов не останется без ответа

Турция раскритиковала угрозу Дональда Трампа "разрушить" экономику страны. Президент США накануне предупредил, что сделает такой шаг, если турецкие войска начнут наступление на позиции курдов в Сирии после вывода американских войск.

"Вы ничего не сможете достичь, угрожая Турции в экономическом плане", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Вооруженные силы США вместе с курдской самообороной YPG несколько лет боролись в северной Сирии против боевиков "Исламского государства".

Турция, однако, рассматривает YPG как террористов.

В декабре Трамп объявил, что США выведут все войска из Сирии, поскольку боевики "Исламского государства" были "разгромлены".

Неожиданный ход шокировал союзников США и вызвал волну критики. Несколько высокопоставленных чиновников Пентагона, в том числе министр обороны Джеймс Маттис, ушли в отставку.

Есть также опасения, что курды из Сирийских демократических сил - политического крыла YPG, которые вступили в партнерство с США, - будут атакованы Турцией после того, как американские военные покинут Сирию.

Копірайт зображення AFP Image caption В конце 2018 года курды провели акции в нескольких городах Сирии, осуждая возможное наступление турецкой армии

В чем угроза Трампа?

Трамп написал в Twitter сообщение, что американские военные начали покидать Сирию.

"Опустошим Турцию экономически, если они ударят по курдам", - предупредил президент США.

Он также заявил, что оставшиеся боевики "Исламского государства" могут быть атакованы с воздуха, и в Сирии может появиться 32-километровая зона безопасности.

Президент Трамп не объяснил, какие именно меры применят против Турции, если турецкая армия начнет наступление на курдов.

Skip Twitter post by @realDonaldTrump Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2019 г.

Похоже, что заявление Трампа застало его советников врасплох.

Госсекретарь США Майк Помпео, который сейчас находится в турне на Ближнем Востоке, ответил на вопросы об угрозе Трампа так: "Вы должны спросить президента... Мы применили экономические санкции во многих местах, я предполагаю, что он говорит о таких вещах".

В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал сообщение Трампа в Twitter "внутриполитическим посланием" критикам политики президента США.

Могут ли США нанести удар по турецкой экономике?

Мевлют Чавушоглу отклонил угрозы Трампа, сказав: "Мы неоднократно говорили, что не будем бояться и не будем сдерживаться из-за любой угрозы".

Он также раскритиковал политические методы Трампа: "Стратегические альянсы не должны обсуждаться в Twitter или в социальных сетях".

Однако ранее санкции США уже повлияли на экономику Турции.

В августе администрация Трампа ввела санкции и торговые пошлины из-за задержания американского пастора. Это привело к резкому падению стоимости турецкой лиры. Пастора Эндрю Брансона турецкие власти освободили в октябре.

Между тем, представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Турция ожидает, что США будут "уважать наше стратегическое партнерство".

"Террористы не могут быть вашими (американскими. - Ред.) партнерами и союзниками", - сказал он.

Копірайт зображення AFP Image caption Примерно 30% территории Сирии контролируют отряды курдской самообороны YPG

Сколько американских военных в Сирии?

В северной Сирии находятся около 2 тысяч американских военных.

Наземные войска США впервые прибыли в страну осенью 2015 года, когда тогдашний президент Барак Обама направил небольшое количество спецназовцев для обучения курдских бойцов YPG.

В течение последующих лет количество американских войск в Сирии увеличилось, сеть американских баз и аэродромов была создана на северо-востоке страны.

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