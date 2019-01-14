Супрун обвинила сторонников Амосовой в "штурме университета"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ульяна Супрун (справа) ожидает от сторонников Екатерины Амосовой (слева) нового штурма университета

Министр здравоохранения Ульяна Супрун обвинила уволенного ректора НМУ им. Богомольца Екатерину Амосову в попытке штурма университета.

"Амосова вместе со своими сторонниками, которые ведут себя, как обычные "титушки", штурмуют НМУ им. Богомольца", - написала в Twitter министр.

Позже Ульяна Супрун добавила, что полиция вывела "участников штурма" из помещения.

"На этом Екатерина Амосова останавливаться не собирается. Нам известно, что планируется еще одна попытка штурма - уже с участием представителей суда", - отметила она.

Министерство здоровья в третий раз уволило ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерину Амосову 8 января.

Один из руководителей студенческого самоуправления университета Сергей Суровцев рассказал BBC News Украина, что Екатерина Амосова 11 января получила решение суда о своем восстановлении в должности - после решения Минздрава о ее увольнении от 8 января.

"Сегодня мы вместе с исполнительной службой приходили в университет, чтобы наш ректор, уволенные работники, проректоры, начальники структурных подразделений приступили к выполнению своих обязанностей", - сказал он.

Суровцев добавил, что вход во внутреннюю часть помещения университета им заблокировали работники службы охраны вуза.

Он опроверг, что имела место попытка штурма университета, и исключил это в будущем.

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"Мы действуем абсолютно адекватно и с законной позиции - это принципиально", - заявил Сергей Суровцев.

По его словам, Амосова и ее сторонники планируют действовать дальше, чтобы добиться исполнения решения суда и начала работы Амосовой в должности ректора.

Третье увольнение

В Facebook Екатерина Амосова сообщила 10 января, что неизвестные мужчины приехали к ней в клинику ознакомить с приказом об увольнении.

"Самопровозглашенной администрации НМУ, очевидно, было страшно ознакомить меня с т.н. "приказами об увольнении" как с должности ректора, так и профессора кафедры, один на один. Поэтому ко мне в клинику прибыла целая бригада из 10-ти человек, все мужского пола, большинство - неизвестные люди", - отметила она.

Чиновники Минздрава утверждают, что разорвали контракт с Амосовой 8 января из-за невыполнения "законных требований Государственной аудиторской службы", неустранения нарушений в финансово-хозяйственной деятельности вуза и ее отсутствия на рабочем месте без уважительной причины с 26 декабря по 8 января.

"Это произошло после того, как Министерство считало восстановленной экс-руководительницу заведения с 26 декабря 2018 года в должности ректора НМУ в соответствии с решением Окружного административного суда г. Киева и самовольного внесения Екатерины Амосовой как руководителя учреждения в Единый государственный реестр", - отмечается в сообщении.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Екатерина Амосова считает назначенную Минздравом администрацию НМУ им. Богомольца самопровозглашенной

История конфликта

Борьба за руководство НМУ между новой администрацией, назначенной Минздравом, и Екатериной Амосовой продолжается уже не первый месяц.

В марте 2018 года ведомство признало работу Амосовой неудовлетворительной, а в апреле с ней разорвали контракт. Сама Амосова, доктор наук и дочь известного украинского кардиохирурга Николая Амосова, заявила о "расправе" со стороны Минздрава и начала судиться с ведомством Ульяны Супрун.

Амосова поддержала часть преподавателей университета и студенческого самоуправления. После увольнения она стала профессором кафедры внутренней медицины вузов, а в конце августа ее избрали председателем Ученого совета университета.

С тех пор в университете уже сменились несколько и.о. ректора, которых назначали в Минздраве и которых не признавала администрация вуза.

В феврале 2018 года, когда появилось решение об отстранении Амосовой, часть студентов организовала забастовку.

В августе, когда в Минздраве назначили второго и.о. ректора, он входил в кабинет в сопровождении полиции, а под университетом были столкновения.

С сентября в главном медицинском вузе страны царило фактически "двоевластие" - министерство назначило уже третьего и.о. ректора Александра Науменко и признавало как руководителя именно его. Он тоже входил в ректорат в сопровождении полиции.

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Администрация вуза Науменко уволила и продолжала работать со своим и.о. руководителя Ярославом Цехмистером, который неоднократно выражал поддержку Амосовой.

Само имя Цехмистера значилось на официальном сайте вуза и от его имени публиковали приказы. В частности приказ от 14 сентября, когда канцелярию и отдел кадров вуза перенесли из здания ректората, которое занимал Науменко, в другие корпуса университета.

В Минздраве обвинили Цехмистера в блокировании работы вуза, якобы студенты и преподаватели не могут заверять документы.

Также в ведомстве заявили о пропаже устава и печати университета и пообещали провести проверку финансово-хозяйственной деятельности учебного заведения.

В начале сентября Окружной административный суд Киева остановил действие приказа о назначении и.о. ректора и запретил Минздраву назначать на эту должность кого бы то ни было.

20 декабря этот же суд приостановил действие приказа министерства об увольнении Амосовой с должности ректора и запретил занимать эту должность всем, кроме Амосовой.

Министерство здравоохранения сообщило, что будет обжаловать решение суда.

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