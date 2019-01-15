Суд над украинскими моряками: разделили на группы и закрыли процесс

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Лефортовский райсуд Москвы начал рассмотрение вопроса о мере пресечения 24 украинских моряков в закрытом режиме. ФСБ просит продлить им арест до 26 апреля.

На заседание из Украины приехали уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и родные моряков. По словам омбудсмена, для слушаний украинских моряков разделили на шесть групп по четыре человека.

В ноябре российские пограничники захватили три украинских военных корабля, которые хотели пройти через Керченский пролив. 24 украинца, находившихся на кораблях, арестовали крымские суды, а затем их перевели в СИЗО в Москве.

Накануне Денисова сообщила, что прибыла на заседание вместе с родственниками захваченных украинцев.

Журналисты с места событий говорят, что украинские моряки находятся в помещении суда. По данным агентства УНИАН, в начале они выступили за открытое рассмотрение дела. Однако накануне Федеральная служба безопасности России попросила сделать слушания закрытыми и суд их ходатайство удовлетворил.

Моряки шутят, перед заседанием смогли пообщаться с родными.

Накануне уполномоченная пообщалась с координатором адвокатов по делу моряков Николаем Полозовым.

"Мне и родственникам украинских военнопленных Николай Полозов рассказал и подтвердил, что ребята обеспечены всеми необходимыми вещами, у них есть адвокатская защита, они знают о завтрашней поддержке родных в суде", - сообщила Денисова в понедельник вечером.

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Также перед судебным заседанием у Людмилы Денисовой состоялась встреча с активистами и правозащитниками, а также родственниками моряков.

"Активисты сообщили мне и родственникам, что ими было собрано более полумиллиона рублей, на которые военнопленным купили одежду, еду и предметы первой необходимости", - сообщила уполномоченная.

ФСБ просит суд сделать заседание закрытым, а также не объявлять его результаты без согласования со следователем. Однако адвокаты моряков будут требовать, чтобы разбирательство было открытым для журналистов, родственников и представителей посольств иностранных государств.

Захват моряков

25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив.

24 украинца, находившихся на захваченных кораблях, Россия обвиняет в нелегальном пересечении государственной границы организованной группой с оружием.

Украина и международное сообщество обвинили Россию в агрессии и требуют немедленного освобождения моряков и кораблей.

По мнению Кремля, инцидент в проливе был провокацией со стороны Украины.

После аннексии Крыма Россия считает территориальные воды вокруг Крымского полуострова своими.

Украина заявила, что согласно договору от 2003 года между государствами, военные корабли имели право на свободный проход Керченским проливом, а само нападение на ВМС Украины со стороны ФСБ произошло уже в нейтральных водах.

Международная группа расследователей Bellingcat на основании данных о расположении кораблей подтвердила, что обстрел кораблями ФСБ России украинского корабля "Бердянск" состоялся за пределами 12-мильной зоны от побережья.

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