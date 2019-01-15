Копірайт зображення EPA Image caption Неизвестно, в какую сумму президенту обошелся крупный заказ

Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в честь команды по американскому футболу Clemson Tigers, выигравшей чемпионат США среди вузов.

На стол подали бургеры, картошку фри, куриные наггетсы, соусы в серебряной посуде, пиццу и другой фастфуд.

Из-за так называемого shutdown в США приостановлена работа правительства и не функционируют многие учреждения.

"Но мы выкрутились и заказали американский фастфуд. За мой счет", - рассказал Трамп репортерам.

В США уже несколько недель не работает часть федеральных органов власти. Это происходит из-за того, что конгресс отказывается принимать проект бюджета, предполагающий выделение средств на строительство стены вдоль мексиканской границы.

Кризис затронул примерно 800 тыс. сотрудников государственного сектора, среди которых персонал Белого дома. Им предоставлен внеурочный отпуск.

Около четверти учреждений федерального правительства остаются закрытыми, и их сотрудники, среди которых диспетчеры воздушных судов и агенты секретной службы, продолжат работать без денег, пока не будет утверждён бюджет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Торжественный ужин был приурочен к победе в национальном чемпионате по футболу

"У нас есть пицца, 300 гамбургеров, много-много картофеля фри - все это наша любимая еда", - сказал Трамп во время ужина.

"Я хочу посмотреть сколько еды останется после нас. Думаю, что немного", - добавил он.

Когда репортер попросил назвать его свой любимый фастфуд, Трамп ответил, что любит все.

"Если он американский, то я люблю его", - ответил он.

Неизвестно, сколько именно заплатил президент за заказ, при этом он уточнил, что не хотел откладывать мероприятие из-за перерыва в работе правительства.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Трамп и сам большой любитель фастфуда

Ранее в тот же день Трамп заявил фермерам на съезде в Новом Орлеане, что он будет продолжать бороться за обещанную стену на границе.

"Когда дело доходит до сохранения американского народа в безопасности, я никогда, никогда не отступлю", - сказал он.

Между тем в понедельник Пентагон заявил, что продолжит свою военную миссию вдоль границы с Мексикой до конца сентября.

Тысячи военнослужащих разместили там в ноябре в рамках миссии, которая должна закончиться в декабре.

Ее работу продолжали уже дважды после запросов министерства внутренней безопасности.

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