Бренди, бурштыняк или гайстер: название для украинского коньяка
Участники онлайн-опроса предложили новое название для коньяка Украины. Голосование проводилось на facebook-странице проекта "Географические указания в Украине". Принять участие в нем мог любой желающий.
Опрос был инициирован после того, как ЕС озвучил свое требование прекратить использование Украиной защищенных географических названий, таких как "шампанское", "коньяк" и "токай",
Результаты голосования:
- Украинский бренди/Бренди Украины - 25,6%
- Бурштын/ Бурштынок/ Бурштыняк - 9,4%
- Гайстер - 8,5%
- Кьянок - 7,9%
- Дубовик/Дубняр - 7,2%
- Брунат - 5,3%
- Каннук - 4,5%
- Укрньяк/Украньяк - 4,3%
- Солнцедар/Сандарам /Виндар - 3,3%
- Бревис - 3%
Другие варианты не набрали 3% голосов.
Ожидается, что в конце января министерство аграрной политики и продовольствия Украины проведет совещание с производителями коньяка Украины для обсуждения нового названия этого продукта.
На этом совещании будут представлены результаты опроса. Однако гарантии, что их автоматически одобрят, нет.
Следите за нашими новостями в Telegram