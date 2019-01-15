Бренди, бурштыняк или гайстер: название для украинского коньяка

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Участники онлайн-опроса предложили новое название для коньяка Украины. Голосование проводилось на facebook-странице проекта "Географические указания в Украине". Принять участие в нем мог любой желающий.

Опрос был инициирован после того, как ЕС озвучил свое требование прекратить использование Украиной защищенных географических названий, таких как "шампанское", "коньяк" и "токай",

Результаты голосования:

Украинский бренди/Бренди Украины - 25,6%

Бурштын/ Бурштынок/ Бурштыняк - 9,4%

Гайстер - 8,5%

Кьянок - 7,9%

Дубовик/Дубняр - 7,2%

Брунат - 5,3%

Каннук - 4,5%

Укрньяк/Украньяк - 4,3%

Солнцедар/Сандарам /Виндар - 3,3%

Бревис - 3%

Другие варианты не набрали 3% голосов.

Ожидается, что в конце января министерство аграрной политики и продовольствия Украины проведет совещание с производителями коньяка Украины для обсуждения нового названия этого продукта.

На этом совещании будут представлены результаты опроса. Однако гарантии, что их автоматически одобрят, нет.

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