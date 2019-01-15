Марши против насилия и тысячи свечей: Польша почтила память убитого мэра Гданьска

Копірайт зображення ADAM WARLAWA/EPA

Тысячи людей вышли на улицы польских городов на марше против насилия, чтобы почтить память мэра Гданьска Павла Адамовича. Он скончался на следующий день после нападения, произошедшего 13 января во время благотворительного концерта.

Адамовича ударил ножом на сцене мужчина на глазах у сотен людей. 53-летнего политика госпитализировали с ранением в области сердца и брюшной полости и оперировали в течение пяти часов.

Полиция задержала подозреваемого - это 27-летний местный житель по имени Стефан, который недавно вышел из тюрьмы. Подозреваемый пройдет психологическую экспертизу.

В Гданьске портрет мэра разместили возле Золотых Ворот в центре старого города - недалеко от того места, где было совершено нападение. На протесты против насилия тысячи людей пришли со свечами.

Копірайт зображення JAKUB KACZMARCZYK/EPA

В церемонии также принял участие президент Европейского Совета Дональд Туск.

Копірайт зображення NurPhoto/Getty Images

Фотографии заполненных людьми улиц Гданьска в Facebook также выкладывали пользователи соцсети.

Люди держали в руках польские флаги.

Копірайт зображення Reuters

Память политика почтили также и в Кракове, в руках были плакаты с призывами против ненависти.

Копірайт зображення SOPA Images/Getty Images

Большинство людей пришли на главную площадь Кракова.

Копірайт зображення SOPA Images/Getty Images

Свечи ставили у портретов Павла Адамовича.

Копірайт зображення SOPA Images/Getty Images

В Варшаве тысячи людей прошли по городу под лозунгами "Остановите ненависть".

Копірайт зображення JANEK SKARZYNSKI/Getty Images

В акции также принял участие мэр Варшавы Рафал Тшасковский (на фото - в центре).

Копірайт зображення NurPhoto/Getty Images

Копірайт зображення SOPA Images/Getty Images

Павел Адамович занимал должность мэра Гданьска в течение 20 лет. В ноябре был избран на шестой срок, который должен был продлиться до 2023 года.

Следите за нашими новостями в Telegram