Марши против насилия и тысячи свечей: Польша почтила память убитого мэра Гданьска
Тысячи людей вышли на улицы польских городов на марше против насилия, чтобы почтить память мэра Гданьска Павла Адамовича. Он скончался на следующий день после нападения, произошедшего 13 января во время благотворительного концерта.
Адамовича ударил ножом на сцене мужчина на глазах у сотен людей. 53-летнего политика госпитализировали с ранением в области сердца и брюшной полости и оперировали в течение пяти часов.
Полиция задержала подозреваемого - это 27-летний местный житель по имени Стефан, который недавно вышел из тюрьмы. Подозреваемый пройдет психологическую экспертизу.
В Гданьске портрет мэра разместили возле Золотых Ворот в центре старого города - недалеко от того места, где было совершено нападение. На протесты против насилия тысячи людей пришли со свечами.
В церемонии также принял участие президент Европейского Совета Дональд Туск.
Фотографии заполненных людьми улиц Гданьска в Facebook также выкладывали пользователи соцсети.
Люди держали в руках польские флаги.
Память политика почтили также и в Кракове, в руках были плакаты с призывами против ненависти.
Большинство людей пришли на главную площадь Кракова.
Свечи ставили у портретов Павла Адамовича.
В Варшаве тысячи людей прошли по городу под лозунгами "Остановите ненависть".
В акции также принял участие мэр Варшавы Рафал Тшасковский (на фото - в центре).
Павел Адамович занимал должность мэра Гданьска в течение 20 лет. В ноябре был избран на шестой срок, который должен был продлиться до 2023 года.
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