В России продлили арест 12 украинским морякам до конца апреля

Копірайт зображення Reuters Image caption Украинские моряки во время заседания суда в Москве, 15 января 2018 года

Лефортовский райсуд Москвы продлил арест 12-м украинским морякам до конца апреля. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство российской ФСБ.

Решение объявили во вторник после рассмотрения ходатайств в закрытом режиме. Ожидается, что впоследствии объявят решение в отношении других 12-ти моряков.

В ноябре российские пограничники захватили три украинских военных корабля, которые хотели пройти через Керченский пролив. 24 украинца, находившихся на кораблях, арестовали крымские суды, а затем их перевели в СИЗО в Москве.

Что было на заседании?

В суде моряки отказались давать показания в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции, касающейся прав военнопленных.

Защита выступила за открытое рассмотрение дела. Однако накануне Федеральная служба безопасности России попросила сделать слушания закрытыми и суд их ходатайство удовлетворил.

По словам украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, адвокаты украинцев просили суд передать рассмотрение ходатайства о мере пресечения в Московский военный гарнизонный суд, поскольку украинская сторона считает моряков военнопленными. Но суд в этом отказал.

Во время заседания задержанные моряки имели возможность пообщаться со своими родными, которые прибыли из Украины на процесс.

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Денисова сообщила журналистам, что Украина готова обсуждать любые варианты возвращения моряков домой.

Захват моряков

25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив.

24 украинца, находившихся на захваченных кораблях, Россия обвиняет в нелегальном пересечении государственной границы организованной группой с оружием.

Украина и международное сообщество обвинили Россию в агрессии и требуют немедленного освобождения моряков и кораблей.

По мнению Кремля, инцидент в проливе был провокацией со стороны Украины.

После аннексии Крыма Россия считает территориальные воды вокруг Крымского полуострова своими.

Украина заявила, что согласно договору от 2003 года между государствами, военные корабли имели право на свободный проход Керченским проливом, а само нападение на ВМС Украины со стороны ФСБ произошло уже в нейтральных водах.

Международная группа расследователей Bellingcat на основании данных о расположении кораблей подтвердила, что обстрел кораблями ФСБ России украинского корабля "Бердянск" состоялся за пределами 12-мильной зоны от побережья.

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