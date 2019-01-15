Китай выращивает на Луне хлопчатник. Планирует еще и картофель

Копірайт зображення AFP/CHONGQING UNIVERSITY Image caption Ростки хлопчатника на Луне

Семена, которые зонд миссии "Чанъэ-4" (Chang'e-4) доставил на Луну, проросли, утверждает Китайская национальная космическая администрация.

Это первый случай, когда какое-то биологическое вещество проросло на Луне, что рассматривается как важный шаг в исследовании космоса.

"Чанъэ-4" - первая миссия, которая приземлилась на обратную сторону Луны.

3 января аппарат совершил там посадку и начал анализ местной геологии.

Растения уже выращивали на Международной космической станции, но никогда не делали этого на Луне.

Выращивание растений на Луне должно стать частью долгосрочных космических миссий, таких как полет на Марс, который займет около двух с половиной лет.

Это означает, что космонавты потенциально смогут выращивать себе пищу в космосе, что уменьшит необходимость пополнять запасы с Земли.

Image caption На первых изображениях поверхность Луны выглядела красной, на новых фото цветовую гамму откалибровали

Груз на китайском аппарате состоял из почвы с семенами хлопчатника и картофеля, дрожжей и яиц плодовых мух.

Растения были в герметичном контейнере на борту судна. Они должны сформировать мини-биосферу - искусственную, способную самостоятельно себя поддерживать среду.

Во вторник китайские государственные СМИ сообщили, что ростки дали семена хлопчатника.

Официальное медиа правящей Коммунистической партии "Жэньминь жибао" опубликовало в Twitter изображения проросших семян, сказав, что это "выполнение первого биологического эксперимента человечества на Луне".

Астроном Австралийской астрономической обсерватории Фред Ватсон сказал BBC, что этот успех - "хорошая новость".

"Это говорит о том, что в будущем может и не быть непреодолимых проблем для астронавтов, которые пытаются выращивать свои культуры на Луне в контролируемой среде".

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Семена в "Чанъэ-4" начали прорастать после посадки на Луне

"Существует большой интерес в использовании Луны в качестве промежуточного пункта, особенно для полетов на Марс, потому что это относительно близко к Земле", - сказал Ватсон.

Профессор Се Хэнксин, который разработал эксперимент, заявил: "Мы заглянули в будущее выживания в космосе", - цитирует его издание South China Morning Post.

"То, что эти растения смогли прорасти в условиях низкой гравитации, позволит нам заложить фундамент для будущего создания космической базы".

Он сказал, что хлопок можно будет использовать для одежды, а картофель может стать источником пищи для космонавтов. Из рапса же можно будет производить смазку.

Китайское информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что семена были в "спячке" с использованием "биологических технологий" во время 20-дневного путешествия от Земли до Луны.

Они начали прорастать только когда наземный центр управления отдал команду зонду, чтобы он начал поливать семена.

"Синьхуа" сообщило, что зонд сделал и отправил на Землю около 170 фотографий поверхности Луны.

В пятницу Китайская программа по исследованию Луны (CLEP) опубликовала несколько снимков, сделанных зондом, включая панорамные изображения места посадки, а также видеозапись этого.

Следите за нашими новостями в Telegram