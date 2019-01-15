Gillette сняла рекламу о #MeToo. Соцсети возмутились

Копірайт зображення Gillette

Реклама Gillette, в которой говорится о буллинге, движении #MeToo и токсичной маскулинности разделила мнения в интернете.

Короткометражный фильм бритвенной компании под названием "Верь" играет со знаменитым слоганом "Лучшее, что может иметь мужчина", который изменили на "Лучшее, кем может стать мужчина".

Компания хочет, чтобы мужчины призвали друг друга к "ответственности".

Некоторые из них приветствовали объявление, которое имеет цель обновить 30-летний слоган компании, но другие говорят, что Gillette для них теперь "мертвый".

За 48 часов рекламный ролик просмотрели более 2 млн раз на YouTube.

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Сейчас ролик имеет 23 тысячи предпочтений и 214 тысяч негативных отметок, и их количество постоянно увеличивается.

Копірайт зображення Gillette Image caption Такие люди, как британский журналист Пирс Морган, заявили, что будут бойкотировать продукцию Gillette из-за послания, заложенного в новой рекламе

В рекламе компания спрашивает: "Это лучшее, что может получить мужчина?" перед тем, как показать кадры издевательств, сексуальных домогательств, сексистского и агрессивного мужского поведения.

Затем они показывают примеры лучшего поведения - например, когда мужчины предотвращают такие поступки, что происходят публично.

Копірайт зображення Gillette Image caption В рекламном ролике один мужчина останавливает другого, собиравшегося приставать к женщине на улице

Комментарии к видео в основном негативные, зрители говорят, что никогда больше не будут покупать продукты Gillette и что реклама является "феминистической пропагандой".

"Менее чем за две минуты вам удалось оттолкнуть вашу самую большую группу покупателей. Хорошо сделано", - написал один рассерженный зритель.

Многие пользователи Twitter также разочарованы новой кампанией Gillette.

Были также призывы к Gillette, который принадлежит Procter&Gamble, разместить видео с извинениями.

Но бренд считает, что новая реклама согласуется с его лозунгом и говорит, что верит в "лучшее в мужчинах".

"Призвав друг друга к ответственности, убрав оправдание плохого поведения и поддержав новое поколение в работе над "лучшим собой", мы можем приблизить позитивные изменения, которые будут ощутимыми в течение многих последующих лет", - говорит президент компании Гарри Кумб.

Режиссером рекламного ролика стал Ким Герих из британского агентства Somesuch, который в 2015 году уже снял рекламную кампанию для Sport England под названием "Девушка может".

Копірайт зображення Gillette Image caption Реклама побуждает мужчин действовать с большим уважением и быть позитивным примером для мальчиков

Gillette сотрудничает с проектом Building A Better Man, направленным на снижение насильственного поведения мужчин, и "Клубом мальчиков и девочек" Америки, который помогает молодым мужчинам развивать лучшие социальные и коммуникативные навыки.

Компания также будет жертвовать по 1 млн долларов в год в течение следующих трех лет для благотворительных организаций США, направленных на поддержку мужчин.

Но наряду с отрицательной реакцией на новое послание бренда, его также хвалят за попытку присоединиться к дискуссии о том, что значит быть современным мужчиной.

"Мы знали, что идея присоединиться к диалогу о "Современной Мужественности" означает изменение того, как мы думаем и изображаем людей на каждом шагу", - добавляет Гарри Кумб.

"Gillette будет действовать немедленно и пересмотрит весь свой контент на предмет определенных стандартов, чтобы обеспечить полное отражение идеалов Уважения, Ответственности и Ролевого моделирования в объявлениях, которые мы публикуем, изображения, которые мы размещаем в социальных сетях, в словах, которые мы употребляем".

"Для нас решение публично заявить о наших убеждениях и одновременно отметить мужчин, которые делают все правильно, было легким выбором, который несет перемены".

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