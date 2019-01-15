Image caption На парковке у комплекса горят автомобили

Неизвестные напали на гостиничный комплекс Dusit в столице Кении, Найроби.

Свидетели услышали по меньшей мере два взрыва, за которыми последовала длительная стрельба.

ЧП произошло в районе Уэстланд, где расположен отель Dusit и офисы.

Свидетели говорят, что видели четырех вооруженных людей, которые входили на территорию комплекса. На автостоянке рядом горят автомобили.

Людей эвакуируют. Полиция оградила территорию и пытается спасти тех, кто оказался внутри.

Корреспондент BBC Фердинанд Омонди сообщает, что руководитель кенийского управления уголовных расследований Джордж Кинот находится на месте происшествия, чтобы возглавить операцию.

Копірайт зображення Reuters Image caption Силы безопасности оцепили территорию

Женщина, работающая в соседнем здании, рассказала агентству Reuters: "Как только я услышала выстрелы, увидела людей, бегущих с поднятыми руками, а некоторые забегали в банк, чтобы спрятаться".

Пятизвездочный гостиничный комплекс с закрытой территорией и собственной службой охраны расположен на берегу реки Найроби в столице Кении.

За последние годы в Кении произошел ряд террористических атак, особенно в районах, близких к границе с Сомали и в столице страны.

В сентябре 2013 года боевики сомалийской группировки "Джамаат Аш-Шабааб" вошли в торговый центр Westgate в Найроби и начали расстреливать покупателей.

Во время 80-часовой осады в дорогом торговом центре погибли 67 человек.

Через два года группировка совершила самое кровавое нападение в Кении, застрелив почти 150 человек в университете Гарисса.

Исламистская группировка "Джамаат Аш-Шабааб" воюет против правительства Сомали, но также совершает нападения по всей Восточной Африке.

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