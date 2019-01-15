В Найроби неизвестные напали на отель, слышны взрывы и стрельба
Неизвестные напали на гостиничный комплекс Dusit в столице Кении, Найроби.
Свидетели услышали по меньшей мере два взрыва, за которыми последовала длительная стрельба.
ЧП произошло в районе Уэстланд, где расположен отель Dusit и офисы.
Свидетели говорят, что видели четырех вооруженных людей, которые входили на территорию комплекса. На автостоянке рядом горят автомобили.
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Людей эвакуируют. Полиция оградила территорию и пытается спасти тех, кто оказался внутри.
Корреспондент BBC Фердинанд Омонди сообщает, что руководитель кенийского управления уголовных расследований Джордж Кинот находится на месте происшествия, чтобы возглавить операцию.
Женщина, работающая в соседнем здании, рассказала агентству Reuters: "Как только я услышала выстрелы, увидела людей, бегущих с поднятыми руками, а некоторые забегали в банк, чтобы спрятаться".
Пятизвездочный гостиничный комплекс с закрытой территорией и собственной службой охраны расположен на берегу реки Найроби в столице Кении.
За последние годы в Кении произошел ряд террористических атак, особенно в районах, близких к границе с Сомали и в столице страны.
В сентябре 2013 года боевики сомалийской группировки "Джамаат Аш-Шабааб" вошли в торговый центр Westgate в Найроби и начали расстреливать покупателей.
Во время 80-часовой осады в дорогом торговом центре погибли 67 человек.
Через два года группировка совершила самое кровавое нападение в Кении, застрелив почти 150 человек в университете Гарисса.
Исламистская группировка "Джамаат Аш-Шабааб" воюет против правительства Сомали, но также совершает нападения по всей Восточной Африке.
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