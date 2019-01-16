Поврежденные гостиницы и перевернутые авто. Европа страдает от снегопадов
Снежный поток обрушился на территорию отеля в Австрии. Разбиты окна и снег попал даже в комнаты. Гостям пришлось спешно покинуть отель.
60 человек увезли в другие помещения отеля, которые расположены неподалеку.
В районе Рамзау-ам-Дахштайн лавина была настолько сильной, что сбрасывала с дорог транспортные средства и выбивала окна зданий.
Значительная часть Европы пострадала от сильных снегопадов, останавливали движение транспорта. Около двух десятков человек погибли за последние недели.
В последние дни более 40 тысяч человек оказались в ловушке одного из крупнейших горнолыжных курортов Австрии из-за высокого уровня лавинной опасности.
Многие горнолыжные курорты страны закрыли лыжные спуски и предупредили отдыхающих об опасности.
В Германии лавина повредила отель в Бальдершванзи, к счастью, без жертв.
Подобная судьба постигла один из швейцарских отелей в пятницу. В тот же день из-за падения дерева погиб девятилетний мальчик.
Сильные снегопады привели к транспортному коллапсу в Германии, Австрии и Швеции.
BBC Weather сообщил, что сильные снегопады затронули лишь часть Европы, в то время как в других странах, таких как Испания, Ирландия и Великобритания, наблюдается значительно спокойнее погода.
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