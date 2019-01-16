Поврежденные гостиницы и перевернутые авто. Европа страдает от снегопадов

Копірайт зображення Reuters Image caption Лавина разбила окна и засыпала снегом комнаты отеля

Снежный поток обрушился на территорию отеля в Австрии. Разбиты окна и снег попал даже в комнаты. Гостям пришлось спешно покинуть отель.

60 человек увезли в другие помещения отеля, которые расположены неподалеку.

В районе Рамзау-ам-Дахштайн лавина была настолько сильной, что сбрасывала с дорог транспортные средства и выбивала окна зданий.

Значительная часть Европы пострадала от сильных снегопадов, останавливали движение транспорта. Около двух десятков человек погибли за последние недели.

В последние дни более 40 тысяч человек оказались в ловушке одного из крупнейших горнолыжных курортов Австрии из-за высокого уровня лавинной опасности.

Многие горнолыжные курорты страны закрыли лыжные спуски и предупредили отдыхающих об опасности.

Копірайт зображення Reuters Image caption Лавина перевернула автобус в Австрии

В Германии лавина повредила отель в Бальдершванзи, к счастью, без жертв.

Подобная судьба постигла один из швейцарских отелей в пятницу. В тот же день из-за падения дерева погиб девятилетний мальчик.

Сильные снегопады привели к транспортному коллапсу в Германии, Австрии и Швеции.

BBC Weather сообщил, что сильные снегопады затронули лишь часть Европы, в то время как в других странах, таких как Испания, Ирландия и Великобритания, наблюдается значительно спокойнее погода.

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