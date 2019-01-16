Хакеров из Киева обвиняют в похищении файлов Комиссии по ценным бумагам США

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Прокуратура США предъявила обвинение гражданам Украины, подозреваемым в незаконном проникновении в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США и похищении закрытой информации.

В сообщении прокуратуры Нью-Джерси сказано, что похищенную информацию 27-летний Артем Радченко и 26-летний Александр Еременко из Киева продали биржевым трейдерам.

Те, использовав информацию, получили, по данным Reuters, незаконную прибыль на сумму 4,1 миллиона долларов.

Комиссия также подала против обвиняемых гражданский иск о компенсации нанесенного ущерба.

Похищение информации

В период с февраля 2016 по март 2017 года двое украинцев проникли в биржевую систему EDGAR и похитили тысячи документов, среди которых данные о финансовом состоянии, операционной деятельности и доходах компаний.

Прокуратура отмечает, что подобная информация может значительно повлиять на стоимость акций соответствующих компаний после публикации, а поэтому до момента обнародования охраняется.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Похищенную информацию продавали биржевым трейдерам для игры на Уолл-стрит

Чтобы проникнуть в систему хакеры осуществили серию целенаправленных кибератак, применив вирусные программы и фишинг.

После получения доступа двое сообщников вывели информацию на сервер в Литве.

Затем Радченко нашел биржевых трейдеров, которым хакеры продали похищенную информацию.

По совокупности обвинений хакерам грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов, или в двойном размере от причиненного ущерба.

Прокуратура отмечает, что в 2016 году Еременко обвиняли в краже тысяч еще неопубликованных пресс-релизов с закрытой информацией компаний в крупных агентств Business Wire, Marketwired и PR Newswire Association. Тогда информацию также использовали для получения преимущества при торгах на бирже.

По версии следствия, тогда схема принесла ее организаторам около 30 миллионов долларов незаконных доходов, что было крупнейшей подобной схеме в то время.

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