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Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам до конца апреля. Адвокаты уже заявили, что обжалуют это решение.

Судебные заседания об избрании меры пресечения продолжались два дня - 15 и 16 января. Для проведения слушаний моряков разделят на шесть групп по четыре человека.

В ноябре российские пограничники захватили три украинских военных корабля, которые хотели пройти через Керченский пролив.

24 украинца, находившихся на кораблях, арестовали крымские суды, а затем их перевели в СИЗО в Москве.

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Закрытый процесс

В суде моряки отказались давать показания в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции, касающейся прав военнопленных.

Защита выступила за открытое рассмотрение дела. Однако накануне Федеральная служба безопасности России попросила сделать слушания закрытыми и суд их ходатайство удовлетворил.

Также адвокаты украинцев просили суд передать рассмотрение ходатайства о мере пресечения в Московский военный гарнизонный суд, поскольку украинская сторона считает моряков военнопленными. Но суд в этом отказал.

По словам защитника Ильи Новикова, российское следствие, прокуратура и суд считают, "раз нет войны, то нет и военнопленных, это обычное уголовное дело".

"На самом деле, Женевская конвенция 1949 года об обращении с военнопленными прямо предусматривает, что она «будет применяться в случае объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта", - объясняет адвокат.

Во время заседания задержанные моряки имели возможность пообщаться со своими родными, которые прибыли из Украины на процесс.

Наблюдать за судом пришли сотрудники европейских дипломатических миссий, однако, как и всех других, их попросили покинуть зал заседаний.

После вынесения решения об аресте моряков, адвокат Николай Полозов сообщил, что в течение трех дней будет подана апелляция.

Захват моряков

25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив.

24 украинца, находившихся на захваченных кораблях, Россия обвиняет в нелегальном пересечении государственной границы организованной группой с оружием.

Украина и международное сообщество обвинили Россию в агрессии и требуют немедленного освобождения моряков и кораблей.

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По мнению Кремля, инцидент в проливе был провокацией со стороны Украины.

После аннексии Крыма Россия считает территориальные воды вокруг Крымского полуострова своими.

Украина заявила, что согласно договору от 2003 года между государствами, военные корабли имели право на свободный проход Керченским проливом, а само нападение на ВМС Украины со стороны ФСБ произошло уже в нейтральных водах.

Международная группа расследователей Bellingcat на основании данных о расположении кораблей подтвердила, что обстрел кораблями ФСБ России украинского корабля "Бердянск" состоялся за пределами 12-мильной зоны от побережья.

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