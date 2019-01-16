Нападение на отель в Найроби: погибли по меньшей мере 14 человек

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По меньшей мере 14 человек погибли в результате нападения на пятизвездочный отель в столице Кении Найроби, сообщил президент страны Ухуру Кениата.

Он заявил, что операция против террористов окончена, все они убиты.

Власти объявили, что нападение, которое произошло во вторник, 15 января, продолжалось несколько часов, но взрывы и выстрелы раздавались еще в среду ночью.

Ответственность за нападение взяла сомалийская экстремистская группировка "Аш-Шабаб". Сколько именно было нападавших пока неизвестно.

Пятизвездочная гостиница Dusit состоит из 101 номера. На территории комплекса также находится ресторан Secret Garden и офисы международных компаний.

По словам президента Кениата, подтверждена смерть 14 гражданских лиц, более 700 человек были эвакуированы службами безопасности.

Кенийский Красный Крест сообщает о 24 погибших.

По данным Государственного департамента США среди погибших есть гражданин Соединенных Штатов.

"Я могу подтвердить, что операция сил безопасности в Dusit завершена, и все террористы ликвидированы, - заявил президент в телеобращении. - Мы найдем каждого, кто участвовал в финансировании, планировании и осуществлении этого гадкого поступка".

Как происходило нападение?

15 января нападавшие прибыли к гостиничному комплексу на автомобиле и обстреляли охрану, после чего ворвались на территорию. В нападении принимали участие по меньшей мере четыре боевика, пишет агентство Reuters.

Сначала прогремел взрыв на парковке, а потом смертник взорвал себя в фойе фешенебельного отеля.

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Женщина, офис которой находится в соседнем здании, рассказала в интервью Reuters: "Я услышала выстрелы, а затем увидела, как люди убегают с поднятыми над головой руками. Некоторые из них забежали в банк, чтобы спастись".

Впоследствии на место нападения прибыла полиция. Один из офицеров сказал корреспонденту BBC Фердинанду Омодей: "Все плохо, люди умирают".

Вечером министр внутренних дел Кении Фред Матианг сообщил, что власть контролирует ситуацию. Официальных сообщений о количестве жертв пока нет.

Отель DusitD2 находится в районе Вестлендс, в нескольких минутах от делового района Найроби.

Кто такие "Аш-Шабаб"?

Группировка "Аш-Шабаб" называет своей целью создание шариатского государства в Сомали, осуществляя нападения в странах Восточной Африки.

В Кении за последние несколько лет произошло несколько терактов, значительную часть которых осуществили боевики "Аш-Шабаб" из соседнего Сомали.

В сентябре 2013 года боевики этой группировки напали на торговый центр Westgate в Найроби, в результате чего погибли 67 человек. Осада торгового центра длилась несколько дней.

Два года спустя боевики группировки осуществили нападение на университет города Гарисса, убив около 150 человек.

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