"Самая одинокая" в мире лягушка Ромео наконец встретила свою Джульетту

Копірайт зображення ROBIN MOORE, GLOBAL WILDLIFE CONSERVATION Image caption А вот и Джульетта!

Самец боливийской лягушки по кличке Ромео, считавшийся последним представителем своего вида, спустя десять лет смог обрести пару.

Во время экспедиции в Боливию ученые нашли пять лягушек этого вида (Sehuencas). Их поймали с целью разведения и повторного внедрения амфибий в дикую природу.

Тереза ​​Камачо Бадани, руководитель отдела герпетологии в Музее естественной истории в городе Кочабамба, была также руководителем экспедиции.

Она рассказала BBC News, что теория о притяжении двух противоположностей работает даже у лягушек: "Ромео действительно спокоен и расслаблен и немного двигается. Он здоров и любит поесть, но немного застенчив и медлителен".

Джульетта, однако, имеет совсем другой характер. "Она - энергичная, много плавает и много ест, а иногда пытается убежать".

Пять лягушек - три самца и две самки - первые водяные лягушки Sehuencas, которых смогли найти в дикой природе за десятилетие, несмотря на предыдущие поиски в боливийской пустыне.

Ромео был найден 10 лет назад, тогда биологи не ожидали, что он останется одиноким так долго.

Год назад он привлек международное внимание к поискам пары, и ему даже дали профиль знакомства. Недавно обнаруженные лягушки находятся в карантине в музейном центре консервации, где начинается гонка, чтобы остановить вымирание вида.

Копірайт зображення ROBIN MOORE, GLOBAL WILDLIFE CONSERVATION

Водяная лягушка Sehuencas, факты:

Водная лягушка (Telmatobius yuracare) когда-то жила в изобилии в небольших ручьях, реках и прудах высокогорного леса Боливии.

Численность водных лягушек стремительно сокращается в Боливии, Эквадоре и Перу.

Они сталкиваются с рядом угроз, включая изменение климата, разрушение среды обитания и внедрение инвазивной форели.

Крис Джордан из "Всемирного фонда дикой природы" поддерживает усилия по сохранению видов, но считает, что существует опасность от пребывания лягушек в неволе.

Однако, по его словам, в дикой природе осталось слишком мало этих видов, а потому стоит поддержать их популяцию.

"У нас есть реальный шанс спасти водяную лягушку Sehuencas - восстановить уникальную часть многообразия живой природы, которая является основой лесов Боливии, а также подготовить важную информацию о том, как восстановить виды, рискуюющие оказаться на грани исчезновения", - считает Джордан.

Копірайт зображення STEPHANE KNOLL, MUSEO DE HISTORIA NATURAL ALCIDE D

Вновь обнаруженные лягушки будут лечиться для защиты от инфекционного заболевания, хитридиомикоза, которое уничтожает земноводных по всему миру.

Затем Ромео встретится с Джульеттой в попытке произвести потомство, которое в конечном итоге может быть возвращено в их естественную среду обитания.

В Боливии 22% видов амфибий сталкиваются с некоторой степенью угрозы исчезновения из-за утраты мест обитания, загрязнения и изменения климата.

Копірайт зображення STEPHANE KNOLL, MUSEO DE HISTORIA NATURAL ALCIDE D Image caption Во время экспедиции обнаружили новые виды лягушек

Тереза Камачо Бадани говорит, что история с Ромео может привлечь внимание людей к тяжелой ситуации с земноводными.

"Это, действительно, хорошая возможность использовать Ромео, чтобы помочь понять эти угрозы, помочь понять, как восстановить численность исчезающих видов", - сказала она.

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