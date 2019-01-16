Рианна подала в суд на собственного отца. Почему?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рианна утверждает, что отец незаконно использует ее популярность

Певица Рианна подала на своего отца в суд в США, обвинив его в эксплуатации ее имени для популяризации собственного бизнеса.

Она утверждает, что ее отец, Рональд Фенти, и его бизнес-партнер ложно указывали, что она связана с их фирмой Fenty Entertainment.

Их заявления ввели в заблуждение общественность и нанесли ущерб ее собственному бренду Fenty, под которым певица выпускает товары для красоты, - говорится в иске.

Компания Fenty Entertainment не ответила на запрос комментариев.

Рианна просит наложить судебный запрет на использование торговых знаков Fenty и возместить ей ущерб.

В судебном иске говорится, что, несмотря на многочисленные письма певицы, ее отец продолжал зарабатывать на созданной Рианной марке.

"Ответчики продолжают до сих пор использовать путаницу для коммерческой выгоды и вводят в заблуждение общественность", - говорится в сообщении.

Мошенническое поведение вредит не только истцам, но и общественности в целом и требует судебного вмешательства, считает певица.

Ранее Рианна заявляла, что у нее сложные отношения с отцом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Под брендом Fenty Рианна выпускает товары для красоты

Фенти открыл компанию в Калифорнии в 2017 году вместе с бизнес-партнером Мозесом Перкинсом, говорится в иске.

В пресс-релизе, размещенном на сайте фирмы до "по крайней мере октября 2018", заявлено о запуске фирмы "совместно" с Рианной, несмотря на то, что она не принимала участия в этом проекте.

Кроме того, Fenty Entertainment провела переговоры от имени Рианны относительно 15 концертов в Латинской Америке на сумму примерно 15 млн долларов, не имея на это ее разрешения.

"Хотя Фенти является отцом Рианны, он не имеет и не имел права действовать от имени Рианны, или права использовать ее бренд Fenty, чтобы воспользоваться репутацией бренда Fenty, или организовывать бизнес от имени", - говорится в сообщении.

В судебном иске сказано также, что такая деятельность нарушает законы о рекламе, конкуренцию и конфиденциальность, а также может нанести "серьезный непоправимый вред" бренду Fenty.

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