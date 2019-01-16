Брексит: в Британии будут голосовать о недоверии правительству. Что это означает?

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Британский парламент будет голосовать о недоверии правительству Терезы Мэй.

Лейбористская партия, которая сейчас в оппозиции, инициировала вотум недоверия после того, как парламент не поддержал соглашение об условиях выхода из ЕС.

Голосование запланировано на 19:00 в среду, 16 января (21:00 по киевскому времени).

Во вторник, 15 января, почти две трети парламента проголосовали против соглашения, регулирующего отношения между Британией и Евросоюзом после "брексита".

Тереза Мэй заявила, что убеждена в том, что ее правительство выиграет вотум недоверия. Она обещает, что на следующей неделе предложит депутатам новый план выхода из ЕС.

Что дальше?

Британские парламентарии в среду проводят дебаты по вотуму недоверия.

Перед этим премьер-министр Тереза Мэй отвечает на их вопросы в парламенте.

Если парламент проголосует за вотум недоверия правительству, это может привести к внеочередным выборам.

Глава лейбористов Джереми Корбин заявил, что выборы станут "лучшим результатом для страны".

Тереза ​​Мэй в среду в парламенте отметила, что такой вариант - "худшее, что может быть".

"Это углубит разделение, когда нам нужно сплоченность, и принесет хаос, когда нам нужна уверенность. Всеобщие выборы просто не в национальных интересах", - заявила Мэй.

Копірайт зображення UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR Image caption Вотум недоверия инициировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин

Ожидается, что действующее правительство поддержат даже те консерваторы, которые голосовали против соглашения о "брексите".

Вотум недоверия дает право членам парламента решать, хотят ли они, чтобы действующее правительство продолжило свою работу.

Как только такой вотум вынесен, начинается отсчет 14 календарных дней, за которые надо сформировать новое правительство, имеющее поддержку большинства депутатов.

Если такое правительство сформировать не удастся, то парламент распускается и объявляются новые выборы.

Рейтинги консерваторов и лейбористов сейчас примерно одинаковы и колеблются в диапазоне 36-41%.

Выборы могут провести не ранее чем минуя 25 рабочих дней.

Сейчас всеобщие выборы, которые проводятся в Великобритании каждые пять лет, запланировано на 2022 год.

Если, как прогнозирует большинство аналитиков, Мэй выигрывает вотум недоверия, она обещает в понедельник презентовать в парламенте новый план по "брекситу", детали которого пока неизвестны.

Если парламент не изменит своей позиции, существует несколько вариантов. Большинство из них ведет к отсрочке выхода Британии из ЕС, который должен состояться 29 марта.

Не исключен вариант выхода без соглашения. Тогда Британия 29 марта выходит из ЕС без формального соглашения. Это будет означать резкий разрыв отношений между ЕС и Британией без переходного периода.

Существует также вероятность проведения нового референдума по "брекситу". Или же Тереза Мэй может самостоятельно объявить о внеочередных выборах для решения кризиса.

Любой из вариантов будет иметь огромное значение не только для британской экономики и политики, но и для всей Европы.

Почему парламент не поддержал соглашение с ЕС?

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Во вторник, 15 января, палата общин отклонила предложенное правительством соглашение о выходе из ЕС. Против сделки проголосовали 432 депутата, за - только 202.

Поражение правительства с отрывом в 230 голосов является беспрецедентным в истории британского парламента. До сих пор историческим считалось поражение почти вековой давности, в 1924 году, когда разница голосов была 166 против правительства. Мэй проиграла с разницей в 230.

Отвергнутую версию соглашения между Великобританией и ЕС в конце ноября одобрили 27 стран Евросоюза. В ней изложены условия "брексита", однако документ вступит в силу только в том случае, если за него проголосует парламент.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй настаивала на том, что изложенные в соглашении условия, - лучшие из возможных для Великобритании.

Однако значительное количество парламентариев эту версию договора о выходе из ЕС раскритиковали. В частности, горячие споры вызвал вопрос о том, что произойдет с границей между Северной Ирландией и Ирландией, которая является членом ЕС.

Ранее Евросоюз заявил, что отказывается пересматривать условия соглашения.

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