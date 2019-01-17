Как Сербия готовит пышный прием Путину на фоне массовых протестов

Копірайт зображення EPA Image caption В состав российской делегации вошли министры, руководство Росатома и Роскосмоса

Президент России Владимир Путин в четверг приедет в Белград во главе масштабной делегации. Его цель - закрепить сотрудничество со страной, которая стремится присоединиться к ЕС.

Накануне своего визита в Белград Путин обвинил некоторые западные страны в дестабилизации ситуации на Балканах.

В сербской столице введены чрезвычайные меры безопасности. Самолеты МиГ будут сопровождать самолет президента России, на улицах ведут патрулирование 7 тысяч полицейских.

Жителей просят не выходить на балконы, когда Путин будет проезжать по центральным улицам Белграда.

Визит проходит на фоне масштабных протестов оппозиции против президента Александра Вучича и его партии, которые продолжаются уже шесть недель. Демонстранты обвиняют президента в ущемлении свободы СМИ и нападках на оппозицию.

Несмотря на принятые меры безопасности, тысячи сторонников России планируют приветствовать российского лидера во время его визита в Собор Святого Саввы в Белграде, крупнейшего православного храма Сербии.

Сейчас Сербия пытается вступить в ЕС, оставаясь при этом тесным союзником России.

К чему стремятся Сербия и Россия

Гай Делони,корреспондент BBC на Балканах

Этот вопрос просто не останется без внимания: если Сербия настолько решительно хочет вступить в Европейский Союз, то почему она так красноречиво демонстрирует свою дружбу с Россией?

Попытки играть на связях с Москвой - это апелляция к консервативно-националистическому ядру поддержки президента Вучича и его Прогрессивной партии. Она подчеркивает славянский, православный характер страны, даже в условиях попыток интегрироваться в западные институции.

Это также помогает президенту Вучичу утверждать, что политика, приближающая Сербию к членству в ЕС - например, нормализация отношений с Косово - не навязывается Брюсселем, а является рациональным выбором для улучшения жизни людей страны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ожидается, что сербский лидер получит российскую награду из рук Владимира Путина за расширение сотрудничества между двумя странами

В дипломатическом смысле, пышный прием президента России - это напоминание ЕС о том, что сербская лояльность не является безусловной, и необходимо соблюдать цели вступления страны в ЕС в 2025 году.

Между тем, Владимир Путин, несомненно, будет наслаждаться дискомфортом западных дипломатов, которые будут наблюдать как страна-кандидат в ЕС стелит красную дорожку перед российским лидером.

Что сказал Путин?

Путин обвинил "США и некоторые другие западные страны" в попытке сохранить доминирование на Балканах путем присоединения Черногории к НАТО, что уже произошло, а также из-за попыток привлечь в альянс Македонию.

Президент России перед визитом дал два интервью, в которых подчеркнул, что РФ и Сербию "связывает вековая дружба", а также сообщил о подписании 21 соглашения, в частности в сфере обороны и энергетики.

Президент Вучич заинтересован в получении российского газа, который он хочет покупать через газопровод "Турецкий поток".

В то же время Путин пообещал сохранить военно-техническое сотрудничество с Сербией и раскритиковал политику ЕС по Косово.

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