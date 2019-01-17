Как Сербия готовит пышный прием Путину на фоне массовых протестов
Президент России Владимир Путин в четверг приедет в Белград во главе масштабной делегации. Его цель - закрепить сотрудничество со страной, которая стремится присоединиться к ЕС.
Накануне своего визита в Белград Путин обвинил некоторые западные страны в дестабилизации ситуации на Балканах.
В сербской столице введены чрезвычайные меры безопасности. Самолеты МиГ будут сопровождать самолет президента России, на улицах ведут патрулирование 7 тысяч полицейских.
Жителей просят не выходить на балконы, когда Путин будет проезжать по центральным улицам Белграда.
Визит проходит на фоне масштабных протестов оппозиции против президента Александра Вучича и его партии, которые продолжаются уже шесть недель. Демонстранты обвиняют президента в ущемлении свободы СМИ и нападках на оппозицию.
Несмотря на принятые меры безопасности, тысячи сторонников России планируют приветствовать российского лидера во время его визита в Собор Святого Саввы в Белграде, крупнейшего православного храма Сербии.
Сейчас Сербия пытается вступить в ЕС, оставаясь при этом тесным союзником России.
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К чему стремятся Сербия и Россия
Гай Делони,корреспондент BBC на Балканах
Этот вопрос просто не останется без внимания: если Сербия настолько решительно хочет вступить в Европейский Союз, то почему она так красноречиво демонстрирует свою дружбу с Россией?
Попытки играть на связях с Москвой - это апелляция к консервативно-националистическому ядру поддержки президента Вучича и его Прогрессивной партии. Она подчеркивает славянский, православный характер страны, даже в условиях попыток интегрироваться в западные институции.
Это также помогает президенту Вучичу утверждать, что политика, приближающая Сербию к членству в ЕС - например, нормализация отношений с Косово - не навязывается Брюсселем, а является рациональным выбором для улучшения жизни людей страны.
В дипломатическом смысле, пышный прием президента России - это напоминание ЕС о том, что сербская лояльность не является безусловной, и необходимо соблюдать цели вступления страны в ЕС в 2025 году.
Между тем, Владимир Путин, несомненно, будет наслаждаться дискомфортом западных дипломатов, которые будут наблюдать как страна-кандидат в ЕС стелит красную дорожку перед российским лидером.
Что сказал Путин?
Путин обвинил "США и некоторые другие западные страны" в попытке сохранить доминирование на Балканах путем присоединения Черногории к НАТО, что уже произошло, а также из-за попыток привлечь в альянс Македонию.
Президент России перед визитом дал два интервью, в которых подчеркнул, что РФ и Сербию "связывает вековая дружба", а также сообщил о подписании 21 соглашения, в частности в сфере обороны и энергетики.
Президент Вучич заинтересован в получении российского газа, который он хочет покупать через газопровод "Турецкий поток".
В то же время Путин пообещал сохранить военно-техническое сотрудничество с Сербией и раскритиковал политику ЕС по Косово.
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