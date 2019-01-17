Домашний крокодил убил женщину в Индонезии

Копірайт зображення AFP Image caption Животное нелегально удерживали на ферме в Минахаса на севере Сулавеси

В Индонезии на острове Сулавеси крокодил съел заживо работницу жемчужной фермы.

Сообщается, что 44-летняя Дизи Туво решила покормить животное, которое там незаконно удерживали.

700-килограммовый крокодил по имени Мерри откусил ее руку и большую часть живота.

Коллеги нашли тело Туво только на следующее утро.

Пока местные власти разыскивают владельца рептилии, ее перевезли в заповедник.

Копірайт зображення AFP Image caption Крокодила усыпили для того, чтобы перевезти из вольера в заповедник

Хендрикс Рунденган из Агентства по охране природных ресурсов Северного Сулавеси сообщил BBC Indonesian, что в прошлом чиновники несколько раз пытались посетить объект, чтобы забрать крокодила, однако их не пустили внутрь.

"Мы приходили сюда несколько раз, но решетки всегда были закрытыми", - сказал он в интервью в среду.

По данным AFP, власти считают, что части тела Туво все еще могут находиться внутри пятиметрового крокодила.

Полиция теперь пытается обнаружить местонахождение гражданина Японии, который владеет и фермой, и крокодилом.

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