Домашний крокодил убил женщину в Индонезии
В Индонезии на острове Сулавеси крокодил съел заживо работницу жемчужной фермы.
Сообщается, что 44-летняя Дизи Туво решила покормить животное, которое там незаконно удерживали.
700-килограммовый крокодил по имени Мерри откусил ее руку и большую часть живота.
Коллеги нашли тело Туво только на следующее утро.
Пока местные власти разыскивают владельца рептилии, ее перевезли в заповедник.
Хендрикс Рунденган из Агентства по охране природных ресурсов Северного Сулавеси сообщил BBC Indonesian, что в прошлом чиновники несколько раз пытались посетить объект, чтобы забрать крокодила, однако их не пустили внутрь.
"Мы приходили сюда несколько раз, но решетки всегда были закрытыми", - сказал он в интервью в среду.
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По данным AFP, власти считают, что части тела Туво все еще могут находиться внутри пятиметрового крокодила.
Полиция теперь пытается обнаружить местонахождение гражданина Японии, который владеет и фермой, и крокодилом.
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