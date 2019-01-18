В Колумбии взорвали автомобиль: десятки погибших

Копірайт зображення EPA Image caption В результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в колумбийской столице Богота.

Еще несколько десятков человек ранены.

Водитель автомобиля, 57-летний мужчина, также погиб. Ни одна из политических или радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Президент Колумбии Иван Дуке назвал преступление "безумным террористическим актом" и объявил три дня национального траура.

Что мы знаем о взрыве?

Серый автомобиль Nissan Patrol въехал на территорию полицейской академии General Santander, где проходила церемония выпуска курсантов.

Когда машину остановили охранники на контрольно-пропускном пункте, водитель разогнал автомобиль и врезался в стену, после чего автомобиль взорвался.

В результате взрыва вылетели окна в соседних квартирах и домах.

"[Это было] ужасно, ужасно, казалось, что это конец света", - рассказала агентству AFP 62-летняя Росальба Хименес, которая в это время открывала свой магазин рядом с академией.

По меньшей мере 68 человек получили ранения, но большинство из них уже выписали из больницы, утверждают чиновники.

Одна из погибших - эквадорская женщина, сообщил президент Эквадора Ленин Морено.

Копірайт зображення AFP Image caption В Боготе в связи с терактом усилены меры безопасности

Автомобиль перевозил 80 кг мощной взрывчатки - пентолита, который ранее использовали повстанческие группировки Колумбии, заявил генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес.

Он сообщил, что водитель автомобиля, который погиб во время взрыва, - 57-летний Хосе Алдемар Рохас Родригес.

Подозреваемый не имел судимостей и жил в северном департаменте Колумбии Бояка, где еще существует повстанческая группа Национальная армия освобождения (ELN), сообщает колумбийская газета El Tiempo.

Но корреспонденты говорят, что пока нет никаких признаков того, что ELN стояла за взрывом или что водитель имел какие-то связи с этой левой группировкой.

Страх возвращается в Боготу

Борис Миранда, корреспондент BBC Mundo в Колумбии

Взрыв автомобиля с взрывчаткой такой мощности - это то, чего долгое время не было в Боготе.

Беспокойство вызывает то, что это произошло вблизи полицейской академии, учреждения, которое подвергалось многочисленным нападениям во время войны с наркокартелями и вооруженного конфликта с повстанцами Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) и Национальной армии освобождения.

Колумбийские власти и лидеры осудили "теракт" и сказали, что опасаются "возвращения бомб".

Следует отметить, что в Колумбии за последние годы значительно сократилось количество терактов и убийств, но то, что произошло сегодня, показывает, что у колумбийцев снова появился повод для страха.

Какой была реакция?

Родственники курсантов, обучающихся в школе, собрались перед воротами академии, чтобы узнать больше информации.

Президент Иван Дуке, который был на западе страны, когда произошел взрыв, вернулся в столицу и посетил место теракта.

"Это нападение на общество, - сказал он. - Колумбийцы никогда не уступали терроризму, мы его всегда побеждали. Это не будет исключением".

Копірайт зображення EPA Image caption Родственники кадетов прибыли в полицейскую академию

Сейчас власти расследуют, кто был инициаторами теракта.

Взрыв осудили колумбийские политики, в том числе бывшие президенты Хуан Мануэль Сантос и Альваро Урибе.

Закончилась ли гражданская война в Колумбии?

Использование автомобилей со взрывчаткой было обычным делом во время конфликта между колумбийским правительством и левыми повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), который начался в 1964 году.

Но местные СМИ отмечают, что за последние девять лет таких терактов не было.

Повстанцы FARC подписали мирное соглашение с правительством в ноябре 2016 года, и группа с тех пор стала политической партией с одноименным названием. Лидер партии Пастор Алапе осудил атаку против курсантов академии в Twitter.

Он назвал это "провокацией против политического выхода из конфликта". Он также отметил, что атака была использована, чтобы разрушить шансы на мирное соглашение между правительством и повстанцами ELN.

Мирные переговоры между ELN и предыдущим правительством президента Мануэля Сантоса зашли в тупик, и новый президент Иван Дуке, избранный в 2018 году, не возобновлял переговоры.

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